Усім би такі нерви: у Києві під час обстрілу помітили безстрашного чоловіка (відео)

Чоловік — кремінь

Під час масованої ракетної атаки на Київ поряд з одним із столичних магазинів пролунала серія потужних вибухів. У цей момент із полиць почав падати товар, а покупці в паніці розбігалися в різні боки.

Увагу користувачів соцмережі привернув один з чоловіків, який незворушно стояв посеред торговельного залу та ніяк не реагував на сильні вибухи. Відповідне відео було опубліковано у Телеграм-каналі "Баба з возу".

Так, в одному з районів Києва під час ворожої ракетної атаки вибухи пролунали у безпосередній близькості від магазину. У цей момент у приміщенні знаходилися покупці, які почали розбігатися та шукати укриття. Під час вибухів із полиць на підлогу падав товар та розбивалися пляшки.

Особливу увагу в цей момент привертає до себе чоловік, який стояв під час вибухів у центрі торгової зали. Незворушний громадянин ніяк не реагував на небезпеку і поводився абсолютно спокійно. На кадрах видно, що чоловік дивиться на годинник і починає комусь дзвонити, а потім неспішно вирушає до приміщення поряд із торговим залом.

"Звичайний київський магазин. Чоловік брила, звичайно", — підписали відео в Телеграм-каналі "Баба з возу".

Нагадаємо, що за інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти 8 липня застосували різний спектр озброєння. Були пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95, балістика, а також пуск ракет "Кинжал" та "Калібрів". У мережі писали про додатковий виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.

Раніше "Телеграф" повідомив про те, що аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" в Києві повністю завершені. Тут загинуло 2 особи, а за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано із травмами 8 дітей.