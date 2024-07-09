"Чистый ужас": в Госдепе рассказали, что США будут делать после удара РФ по "Охматдету"

В Штатах понимают, что в Кремле есть очень бессовестные люди, которые готовы почти на все

Американцы выражают соболезнования Украине после ракетного удара россиян по "Охматдету" 8 июля и считают приоритетом поставки систем ПВО Киеву. Штаты призывают делать это и других партнеров.

Об этом рассказал официальный представитель Государственного департамента Штатов Дэниел Сайзек в материале "Телеграфа": "Как НАТО будет готовить Украину для вступления в Альянс? Интервью с представителем Госдепа США"

"Это еще одно ужасное нападение после Мариуполя, Бучи и всего, что уже было совершено с российской стороны. То, что произошло — чистый ужас. Американцы выражают искренние соболезнования украинскому народу. Это показывает, что Кремль не уважает никакие нормальные, обычные правила, даже правила войны. Это еще одно ужасное преступление. И это тоже показывает, как важны системы противовоздушной обороны в данный момент в Украине", — сказал Сайзек.

Он добавил, что очень важный приоритет для США — направить еще системы ПВО в Украину. Штаты также призывают других партнеров делать это. При этом направлять не только системы, но и снаряды для того, что уже есть.

"К тому же, США предоставляют оружие Украине, чтобы она могла нанести удары по российским силам. В том числе и внутри России. И это тоже важно, чтобы, надо надеяться, минимизировать или даже прекратить такие атаки. Но, к сожалению, в Кремле есть очень бессовестные люди, которые готовы почти на все", — подытожил собеседник.

Видеорепортаж Яна Доброносова с "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 июля российские захватчики совершили массированную ракетную атаку по Украине. Взрывы прогремели также и в Киеве. Как выяснилось позже, один из прилетов был по больнице "Охматдет", в которой находились дети. На данный момент известно, что погибли два человека и еще 50 получили ранения.