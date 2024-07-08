"Варварский обстрел": как звезды спорта отреагировали на ракетный удар россиян по Охматдету

Атака по детской больнице в Киеве произошла в понедельник утром

Украинские звезды спорта отреагировали на обстрел детской больницы Охматдет. Больница пострадала в понедельник, 8 июля, от утреннего обстрела.

В частности, на обстрел отреагировал президент Украинской ассоциации футбола, бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он написал в Instagram:

"Более 40 ракет выпустила россия по Украине сегодня утром. Одна из них серьезно повредила главное здание крупнейшей детской больницы в Украине — Охматдета, где ежегодно лечится более 20 000 детей. Количество пострадавших неизвестно, киевляне пришли разбирать завалы.

Варварский обстрел — еще одно ужасное свидетельство, что Украина воюет с террористами и борется за свое существование".

Также на утреннюю атаку отреагировали ведущие украинские теннисисты Марта Костюк, Элина Свитолина, Дарья Ястремская и Надежда Киченок.

Боксер Александр Усик также не остался в стороне. Чемпион мира по боксу опубликовал в своем Instagram видео платформы United 24.

Олимпийский чемпион гимнаст Олег Верняев также опубликовал пост, посвященный утренней атаке на детскую больницу в Киеве.

Не остались в стороне и футболисты сборной Украины. С осуждением атаки, в частности, выступили Георгий Судаков, Сергей Сидорчук, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Сергей Кривцов и Артем Довбик.

Как сообщал "Телеграф" утром в Киеве прозвучал ряд мощных взрывов во время оглашения масштабной воздушной тревоги. Кроме баллистической угрозы, российская армия подняла также тактическую авиацию в нескольких регионах и по меньшей мере три носителя "Кинжалов" МиГ-31К.