Сутки непрерывного труда: аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета" в Киеве завершены (фото)

На локации есть погибшие и пострадавшие

Во вторник, 9 июля, на территории атакованного российской ракетой "Охматдета" были полностью завершены аварийно-спасательные работы. Ранее отсюда эвакуировали больных и персонал.

На данной локации погибло два человека. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Известно, что во время вражеской атаки ракета попала в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". В результате произошедшего корпуса медучреждения получили серьезные повреждения.

На месте в течение суток работали все экстренные службы города, а спасатели разбирали завалы. На данный момент все аварийно-спасательные работы на локации завершены.

Сообщается, что вследствие атаки РФ в "Охматдете" погибло 2 человека, а за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поблагодарил всех неравнодушных за помощь и написал в своем Telegram-канале: "Сутки непрерывной и самоотверженной работы. Спасибо каждому, кто помогал, спасал, поддерживал. Невероятная сила единства украинцев".

На данный момент известно, что всего в столице, в результате вчерашней вражеской атаки погибло 29 человек, среди которых — 4 детей. Кроме этого 117 человек пострадали, из них 10 детей. Спасти удалось 11 человек.

Напомним, что в понедельник, 8 июля, Россия нанесла ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Тогда там находились около 600 пациентов и столько же людей, среди которых значительная часть — персонал. Также во время удара в больнице проходило две операции.

Ранее "Телеграф" сообщил о том, что по информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты 8 июля применили разный спектр вооружения. Были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.