У КОВА просят возбудить уголовные дела на двоих подрядчиков: речь идет о хищении средств

За строительство заплатили немалые авансы

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко обратился в правоохранительные органы с просьбой начать уголовные производства в отношении двух подрядчиков, которые не выполнили свои обязательства по восстановлению объектов в Гостомеле и Бышеве. Также он обращается в суд, чтобы вернуть авансовые деньги, использование которых не подтверждено актами выполненных работ.

Об этом Кравченко заявил во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность". Речь идет о капремонте жилого дома по улице Свято-Покровской, 73-е в Гостомеле и строительстве яслей-сада "Каштан" в селе Бышев.

"Договоры с этими подрядчиками будут расторгнуты. Чтобы люди не становились заложниками ситуации, а объекты не превращались в долгострои, объявим повторные тендеры. Оба подрядчика, получив аванс, не выполнили весь объем работ, предусмотренный договором, и сегодня вообще прекратили восстановление объектов"— заявил глава КОВА.

По поводу капитальный ремонт жилого дома в Гостомеле. Кравченко отмечает, что Департамент регионального развития КОВА заключил договор с подрядчиком, получившим аванс более 6 млн грн. Последний не выполнил свои обязательства в срок и не вернул аванс. По оценке технического надзора работы выполнены лишь ориентировочно на 2,9 млн грн.

Подрядчик не предоставил подтверждающие документы выполненных работ. Строительные работы на объекте остановлены. Есть риск, что подрядчик не возобновит восстановление, ведь его счета арестованы в рамках уголовного производства.

"Департамент КОГА уже обратился в Бучанскую окружную прокуратуру о необходимости защиты интересов государства в судебном порядке путем иска к подрядчику", — рассказал чиновник.

О строительстве яслей-сада "Каштан" в селе Бышев Фастовского района Кравченко рассказал, что подрядчик получил от ДРР аванс в размере 19 млн грн. Однако 10,8 млн. грн не закрыты, ведь акты выполненных работ не предоставлены, а средства не возвращены вовремя. Строительные работы на объекте не ведутся уже 3 месяца.

"Департамент и за этим случаем уже обратился в Киевскую областную прокуратуру о необходимости иска в суд в отношении подрядчика с целью защиты интересов государства", — подчеркнул председатель КОВА.

На заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность"

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