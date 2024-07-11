Изготавливали амфетамин килограммами: житель Киева организовал нарколабораторию с миллионными доходами (видео)

Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы

Правоохранителям удалось пресечь деятельность организованной наркогруппировки в состав которой входило шесть человек. Злоумышленники изготавливали амфетамин в собственной нарколаборатории и затем сбывали его. ОПГ орудовала на территории столицы, а также в Киевской и Винницкой областях.

Такой "бизнес" приносил преступникам более миллиона гривен дохода в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Установлено, что 37-летний житель Киева организовал наркобизнес и привлек к преступной деятельности еще пятерых местных жителей, которые выступали в роли "лаборантов" и занималиь изготовлением синтетического наркотика — амфетамина.

Так, главарь ОПГ обустроил нарколабораторию в частном доме в Винницкой области и регулярно поставлял туда прекурсоры. Его подельники изготавливали здесь наркотики и затем сбывали их.

Организатор наркобизнеса также контролировал все денежные вопросы и распределял прибыль между участниками группы.

В состав ОПГ входило 6 человек

В незаконной нарколаборатории преступники изготавливали ежемесячно более 10 килограмм амфетамина. Такой "бизнес" приносил им более миллиона гривен дохода в месяц.

Правоохранители провели спецоперацию по задержанию всех участников банды, одновременно осуществили 13 обысков и ликвидировали деятельность нарколаборатории.

В состав ОПГ входило 6 человек

Во время проведения следственных действий бяли изъяты наркотические вещества (амфетамин и каннабис), прекурсоры, лабораторное оборудование, денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, автомобили, оружие и большое количество патронов.

Стоимость изъятых наркотических веществ и их компонентов по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен. Все изъятое направлено на экспертизу.

Всех шестерых челон ОПГ задержали. На данный момент решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что правоохранители принимают меры по задержанию других участников данной преступной группировки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве разоблачили группировку, которая сбывала психотропы через чат-бот. Во время обысков по месту жительства фигурантов было изъято наркотиков на сумму около 5 миллионов гривен.