Очередь занимают в 5 утра: возле киевских ЦПАУ наблюдается ажиотаж (видео)

Мужчины спешат обновить свои данные

Во вторник, 16 июля, истекут 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Этот срок был определен новым законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В связи с этим возле столичных ЦПАУ можно заметить очереди, которые начинают формироваться уже с 5 утра. Об этом сообщает киевский Телеграм-канал "Труха Киев".

Так, под столичными ЦПАУ уже несколько дней подряд наблюдается нешуточный ажиотаж — мужчины спешат успеть обновить свои военно-учетные данные. К примеру, возле Святошинского ЦПАУ с самого утра начинают выстраиваться очереди.

По словам мужчин, они приходят сюда сразу после окончания действия комендантского часа — в 5 утра.

"Очереди военнообязанных собираются под Святошинским ЦПАУ. Сообщается, что мужчины начинают приходить туда с момента окончания комендантского часа, в 5 утра, чтобы успеть обновить данные", — указано в посте.

А так выглядит очередь под стенами ЦПАУ Деснянского района. Здесь военнообязанные мужчины также собираются начиная с 5 утра, однако не всем удается записаться к специалистам.

Столичные ЦПАУ работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Всю интересующую вас информацию можно получить по следующим номерам телефонов: 202-60-38 и 202-60-39.

Также можно обратиться с интересующим вас вопросом написав на электронную почту: [email protected].

Адреса столичных ЦПАУ по районам вы сможете найти в материале "Телеграфа".

Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации все военнообязанные украинцы должны обязательно обновить свои персональные данные. На это дается ровно 60 дней и этот срок истекает 16 июля.

Для обновления военно-учетных данных предусмотрено "три пути" — прийти в ТЦК, посетить Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или же обновить данные через электронный кабинет призывника.

Даже если ранее мужчина получил статус ограниченно пригодного, он должен обновить свои данные, а затем пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит его дальнейший статус.

По результатам визита в ТЦК, а в дальнейшем и ВВК, на руки мужчина получает документ, который ему впредь придется постоянно носить с собой во избежание недоразумений с работниками ТЦК и полиции.

Подробнее о том, кто должен обновить персональные данные и какое наказание ожидает тех, кто не выполнит законные требования в отведенное время, а также какую силу имеет электронный военно-учетный документ читайте в интервью "Телеграфа" со спикером Полтавского ТЦК и СП майором Романом Истоминым: "Кто заплатит штраф 25 тысяч и что нужно успеть до 16 июля — ответы на главные вопросы о мобилизации".