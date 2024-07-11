Виготовляли амфетамін кілограмами: мешканець Києва організував нарколабораторію з мільйонними доходами (відео)

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі

Правоохоронцям вдалося припинити діяльність організованого наркоугруповання до складу якого входило шестеро осіб. Зловмисники виготовляли амфетамін у власній нарколабораторії та потім збували його. ОЗУ орудувало на території столиці, а також у Київській та Вінницькій областях.

Такий "бізнес" приносив злочинцям понад мільйон гривень доходу на місяць. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Встановлено, що 37-річний мешканець Києва організував наркобізнес та залучив до своєї злочинної діяльності ще п’ятьох місцевих жителів, які виступали у ролі "лаборантів" і займалися виготовленням синтетичного наркотику — амфетаміну.

Так, ватажок ОЗУ облаштував нарколабораторію у приватному будинку на Вінниччині та регулярно постачав туди прекурсори. Його спільники виготовляли тут наркотики і потім збували їх.

Організатор наркобізнесу також контролював усі грошові питання та розподіляв прибуток між учасниками угрупування.

До складу ОЗУ входило 6 осіб

У незаконній нарколабораторії злочинці виготовляли щомісяця понад 10 кілограмів амфетаміну. Такий "бізнес" приносив їм понад мільйон гривень доходу на місяць.

Правоохоронці провели спецоперацію із затримання всіх учасників банди, одночасно здійснили 13 обшуків та ліквідували діяльність нарколабораторії.

До складу ОЗУ входило 6 осіб

Під час проведення слідчих дій було вилучено наркотичні речовини (амфетамін та канабіс), прекурсори, лабораторне обладнання, кошти, банківські картки, мобільні телефони, автомобілі, зброю та велику кількість патронів.

Вартість вилучених наркотичних речовин та їх компонентів за цінами "чорного" ринку становить понад мільйон гривень. Все вилучене направлене на експертизу.

Усіх шістьох осіб ОЗУ затримали. На даний момент вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Варто зазначити, що правоохоронці вживають заходів щодо затримання інших учасників даного злочинного угруповання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві викрили угруповання, яке збувало психотропи через чат-бот. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено наркотиків на суму близько 5 мільйонів гривень.