Десант рептилоидов в Киеве: неизвестные расклеивают загадочные листовки про Кличко (фото)

Чего только не увидишь в столице

В одном из районов Киева местные жители заметили однотипные листовки, которые неизвестные регулярно расклеивают в различных местах. На листах формата А4 содержится непонятный текст, который вызывает у киевлян большое количество вопросов.

О "загадочных" листовках рассказал на своей странице в Фейсбук житель столицы под ником Карим Насер. Именно он первым обратил внимание на странные тексты.

Так, в одном из районов Киева начали массово появляться непонятные листовки, которые напечатаны на листах белой бумаги формата А4. В текстах упоминается "Академия возрождения имени Рогозина", "ремонт и эксплуатация систем стран", "система управления карального меча правосудия" и еще много безумно странных терминов.

Особенно впечатляют "сноски" в этих текстах, которые содержат упоминанию об убийствах, изнасилованиях и прочих преступлениях.

Стоит отметить, что часть листовок "посвящена" столичному градоначальнику Виталию Кличко и они даже проиллюстрированны его черно-белыми фотографиями.

В несвязном тексте говорится о "парапсихологических способностях мэра Киева", о "воротах Владимирского собора", "стекле иконы крещенскими морозами" и о "церковных крысах".

Весь этот каламбур подкрепляется иллюстрациями, фотографиями и графиками.

Кто является автором подобных "шедевров" — остается лишь догадываться.

В комментариях под постом пользователи соцсети с иронией отнеслись к такому "творчеству" и начали шутить о "педагогах", которые "учат нас на расстоянии":

Для справки (по материалам Википедии): Рептилоиды — это вымышленные разумные человекоподобные рептилии, чаще всего изображаемые как существа, имеющие внеземное происхождение и способность принимать облик человека.

Рептилообразные персонажи фигурируют в мифологиях различных народов мира. Вера в "заговор рептилоидов" занимает значительное место в современных городских легендах, уфологии и теориях заговора.

Превращение идеи рептилоидов в объект массовой веры произошло под влиянием многочисленных книг и лекций британского писателя и сторонника теории заговора Дэвида Айка, который имеет многочисленных последователей по всему миру. Он возводит свою теорию к шумерским мифам, где фигурируют младшие божества аннунаки, которые представлены Айком как боги-рептилии с планеты Нибиру.

Согласно Айку, имеющие инопланетное происхождение рептилоиды живут на Земле на секретных подземных базах и фактически управляют миром, прямо или косвенно принуждая политических лидеров государств исполнять их волю.

По его утверждениям самые влиятельные люди на Земле, включая королеву Великобритании и различных президентов США, являются рептилоидами. Идеи о рептилоидах не имеют подтверждений и часто высмеиваются в популярной культуре и средствах массовой информации.

Так могут выглядеть рептилоиды

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине во время расчистки озера водолаза атаковал неизвестный монстр. Мужчина получил серьезную травму глаза и ему сделали сложную операцию.