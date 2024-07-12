Все были профессионалами: в Киеве простились с сотрудниками клиники ADONIS, которые погибли во время вражеского обстрела (видео)

На церемонии собралось большое количество людей

В столичной клинике ADONIS прошла церемония прощания с погибшими сотрудниками, которые стали жертвами массированного вражеского обстрела Киева. Всего в результате атаки погибли пять сотрудников медучреждения и двое пациентов.

О всех врачах коллеги и пациенты отзываются исключительно положительно и называют их профессионалами с большой буквы. Подробнее о церемонии прощания рассказали в своем сюжете журналисты телеканала "1+1".

Провести погибших в последний путь собралось большое количество людей — на церемонию пришли родные и близкие, друзья, знакомые, коллеги и благодарные пациенты.

Возле клиники утром попрощались с врачом УЗИ-диагностики Виктором Брагуцой. У мужчины остались двое дочерей.

В обед простились с врачом акушером-гинекологом Светланой Поплавской. У женщины осталось трое несовершеннолетних детей — ее младшей дочери нет еще и двух лет.

Также провели в последний путь и старшую медсестру Татьяну Шарову. В 2014 году она вместе с семьей убежала от войны в Киев из Донецка.

Кроме этого, во время вражеской атаки на Киев в клинике "Адонис" погибла Виктория Бондаренко — старшая кассир и мать двоих детей. Ее сын и муж сейчас воюют за нашу страну.

Также жертвой российского террора стала и сестра-хозяйка, мать двоих детей Оксана Васильевна Корж. Ее младший сын в этом году окончил школу, а старшая дочь недавно родила двойню.

На данный момент известно, что всего в столице, вследствие вражеской атаки 8 июля, погибло 33 человека, среди которых — 5 детей. Кроме этого, 121 человек пострадали, из них 10 детей. Спасти удалось 11 человек.

Напомним, что по информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты 8 июля применили разный спектр вооружения. Были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Ранее "Телеграф" сообщил о том, аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета" в Киеве полностью завершены. Здесь погибло 2 человека, а за медицинской помощью обратилось 32 раненых.