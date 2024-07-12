Усі були професіоналами: у Києві попрощалися зі співробітниками клініки ADONIS, які загинули під час ворожого обстрілу (відео)

На церемонії зібралася велика кількість людей

У столичній клініці ADONIS відбулася церемонія прощання із загиблими співробітниками, які стали жертвами масованого ворожого обстрілу Києва. Загалом внаслідок атаки загинули п’ять співробітників медустанови та двоє пацієнтів.

Про всіх лікарів колеги та пацієнти відгукуються виключно позитивно та називають їх професіоналами з великої літери. Докладніше про церемонію прощання розповіли у своєму сюжеті журналісти телеканалу "1+1".

Провести загиблих в останню путь зібралася велика кількість людей — на церемонію прийшли рідні та близькі, друзі, знайомі, колеги та вдячні пацієнти.

Біля клініки вранці попрощалися із лікарем УЗД-діагностики Віктором Брагуцою. У чоловіка залишилося дві доньки.

В обід попрощалися з лікарем акушером-гінекологом Світланою Поплавською. У жінки залишилося трьох неповнолітніх дітей — її молодшій донці немає ще й двох років.

Також провели в останню путь і старшу медсестру Тетяну Шарову. У 2014 році вона разом із сім’єю втекла від війни до Києва з Донецька.

Крім цього, під час ворожої атаки на Київ у клініці "Адоніс" загинула Вікторія Бондаренко — старша касир та мати двох дітей. Її син та чоловік зараз воюють за нашу країну.

Також жертвою російського терору стала сестра-господиня, мати двох дітей Оксана Корж. Її молодший син цього року закінчив школу, а старша дочка нещодавно народила двійнят.

На даний момент відомо, що всього в столиці, внаслідок ворожої атаки 8 липня, загинуло 33 особи, серед яких — 5 дітей. Крім цього, 121 особа постраждали, з них 10 дітей. Врятувати вдалося 11 людей.

Нагадаємо, що за інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти 8 липня застосували різний спектр озброєння. Були пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95, балістика, а також пуск ракет "Кинжал" та "Калібрів". У мережі писали про додатковий виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.

Раніше "Телеграф" повідомив про те, що аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" в Києві повністю завершені. Тут загинуло 2 особи, а за медичною допомогою звернулося 32 поранених.