В Киев приехал главный конкурент Орбана: цель визита венгерского политика

Мадяр привез гуманитарную помощь детям из "Охматдета"

В четверг, 11 июля, в Киев приехал лидер венгерской оппозиционной партии "TISZA" Петер Мадяр. Он уже успел посетить Стену памяти павших возле Михайловского собора.

Об этом политик сообщил в фейсбуке. У стены Мадяр положил цветы в честь памяти павших украинских бойцов.

"В Киеве, у стены памяти десяткам тысяч украинских жертв войны", — написал венгерский политик.

Также Мадяр поделился в сети фотографиями.

Петер Мадяр посетил Стену памяти павших воинов возле Михайловского собора

Накануне Мадяр осудил российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" и объявил сбор в помощь украинским детям. Также он анонсировал свой визит в Киев.

Отметим, Петер Мадяр считается главным оппонентом венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Мадяр раньше был членом партии Орбана "Fidesz", но затем оставил ее и стал критиковать как власть, так и оппозицию.

На недавних выборах в Европарламент его правоцентристская партия "TISZA" заняла второе место после "Fidesz", получив 29,53% голосов и 7 мест в ЕП.

Напомним, недавно в Киев приезжал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Орбан встретился с президентом нашего государства Владимиром Зеленским. Глава государства после встречи рассказал, что между Венгрией и Украиной есть "хорошие двусторонние результаты" и подчеркнул, что отношения между странами выходят на другой уровень.

Ранее "Телеграф" писал, что у Зеленского саркастически прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня. Венгерский лидер попросил украинского президента не стрелять по РФ и оккупантам.