В Киев приехал главный конкурент Орбана: цель визита венгерского политика
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Мадяр привез гуманитарную помощь детям из "Охматдета"
В четверг, 11 июля, в Киев приехал лидер венгерской оппозиционной партии "TISZA" Петер Мадяр. Он уже успел посетить Стену памяти павших возле Михайловского собора.
Об этом политик сообщил в фейсбуке. У стены Мадяр положил цветы в честь памяти павших украинских бойцов.
"В Киеве, у стены памяти десяткам тысяч украинских жертв войны", — написал венгерский политик.
Также Мадяр поделился в сети фотографиями.
Накануне Мадяр осудил российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" и объявил сбор в помощь украинским детям. Также он анонсировал свой визит в Киев.
Отметим, Петер Мадяр считается главным оппонентом венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Мадяр раньше был членом партии Орбана "Fidesz", но затем оставил ее и стал критиковать как власть, так и оппозицию.
На недавних выборах в Европарламент его правоцентристская партия "TISZA" заняла второе место после "Fidesz", получив 29,53% голосов и 7 мест в ЕП.
Напомним, недавно в Киев приезжал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Орбан встретился с президентом нашего государства Владимиром Зеленским. Глава государства после встречи рассказал, что между Венгрией и Украиной есть "хорошие двусторонние результаты" и подчеркнул, что отношения между странами выходят на другой уровень.
Ранее "Телеграф" писал, что у Зеленского саркастически прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня. Венгерский лидер попросил украинского президента не стрелять по РФ и оккупантам.