Красиво жить не запретишь: судья из Броваров подделал документы и вместо командировки поехал на Карибы (фото)

Ранее этого же чиновника уже ловили на взятке

СБУ и ГБР собрали новые доказательства преступной деятельности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области, который во время войны по поддельным документам выехал за пределы страны. Под видом служебной командировки служитель Фемиды отправился в путешествие на круизном лайнере по странам Карибского бассейна.

Сопровождала судью его сожительница. Подробности резонансного дела рассказали в пресс-службе СБУ.

Известно, что судья из Броваров решил "отдохнуть" и летом 2023 года незаконно выехал за границу под видом служебной командировки. Для этого он обратился за помощью к своему знакомому адвокату и вместе они подготовили фальшивое приглашение на конференцию в Вене по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС.

На самом же деле никаких подобных мероприятий в указанной стране тогда не проводилось, а служитель Фемиды отправился вместе со своей сожительницей на круизном лайнере на Карибские острова.

Поддельное приглашение и стало основанием для издания приказа о служебной командировке и обеспечило судье дальнейший незаконный выезд за границу во время военного положения.

В дальнейшем чиновник использовал поддельные документы для незаконного пересечения границы. При этом он ввел в заблуждение руководство суда и органы пограничного контроля.

На основании полученных доказательств судье и его сообщнику — адвокату — сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, по предварительному сговору группой лиц" и "Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц".

Собщение о подозрении вручено за подписью заместителя Генерального прокурора. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Стоит отметить, что в сентябре 2023 года этого же судья попался на взятке, которую он получил за принятие "правильного" решения в имущественном споре.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на взятке поймали сообразительную адвокатшу. Злоумышленница подстрекала своего клиента предоставить 30 тысяч долларов следователю полиции в обмен на снятие мужчины с розыска. Женщине сообщили о подозрении.