В Киеве хотят обновить разметку на парковках: на эти цели планируют потратить огромные средства

Сомнительные траты во время войны

Столичное коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" планирует нанести и обновить горизонтальную дорожную разметку и разметку "Инвалид" на парковках. На эти нужды планируют потратить более 1 миллиона гривен.

Заявленные услуги должны предоставляться поэтапно согласно требованиям заказчика в течение года. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

КП "Киевтранспарксервис" планирует нанесение и обновление горизонтальной дорожной разметки 1.33, 1.34 и разметки "Инвалид" 1.35 на парковочных площадках, которые принадлежат коммунальному предприятию.

На эти цели планируют потратить 1 107 000 гривен. Аукцион стартует 20 июля текущего года и по его результатам будет опредлен подрядчик с которым заключат договор на проведение заявленных работ.

Услуги должны предоставляться в течение 2024 года по заявкам заказчика.

Согласно тендерной документации заказчик планирует проведение следующих работ:

нанесение горизонтальной разметки 1.33 голубого (синего) цвета – 50 000 метров погонных;

нанесение горизонтальной разметки 1.34 белого цвета – 7 700 метров погонных;

нанесение горизонтальной разметки серого цвета – 900 метров погонных;

нанесение разметки "Инвалид" – 290 метров квадратных.

Также указано, что материалы, используемые для изготовления разметки, в процессе эксплуатации не должны изменять свои характеристики под действием:

температуры воздуха от минус 30С до плюс 40С;

относительной влажности воздуха 98% при температуре плюс 25С;

25 % раствора хлоридов при температуре от минус 20С до плюс 5С;

солнечной радиации.

Напомним, что в Киевской области хотели отремонтировать несуществующее укрытие за 4 миллиона гривен. Благодаря своевременному вмешательству аудиторов удалось вернуть в местный бюджет аванс, который незаконно был перечислен подрядчику.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в одном из районов Киева во время войны планируют заменить уличное освещение за 11 миллионов гривен. Срок завершения ремонтных работ — не позднее 30 ноября текущего года.