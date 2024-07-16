Много зелени и лошади на улицах: как выглядел Киев на уникальных гравюрах 1870 года (фото)

Знакомые места сквозь призму десятилетий

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

На сегодняшний день именно ретрофотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть то, каким была столица много десятилетий назад, ведь именно старые фото — это тот мостик, который пролегает между прошлым и настоящим.

Редакция "Телеграфа" решила показать своим читателям уникальные гравюры 1870 года. Эти фотографии передают дух минувшей эпохи и показывают нам совершенно иной Киев. Приятной фотопрогулки!

Так, в 1870 году был выпущен интересный альбом под названием "Виды Киева". Он датирован 1870 годом и в него вошли десятки черно-белых гравюр, которые демонстрировали различные виды столицы.

На гравюрах можно увидеть хорошо знакомые сегодня места столицы — Подол, Крещатик, Аскольдову могилу, Киево-Печерскую лавру, Золотые ворота и многие другие.

Интересно выглядит цепной мост, который был первым постоянным мостом через Днепр в Киеве. Существовал он с 1853 по 1920 год напротив Аскольдовой могилы и имел длину 776 метров.

На гравюрах 1870 года бросается в глаза большое количество деревьев, широкие улицы и уникальная архитектура зданий. Предлагаем вам совершить путешествие в прошлое и насладиться видами столицы — именно такой она была 154 года назад.

Приятной фотопрогулки!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды. Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к участию в церемониальных парадах.