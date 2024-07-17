Миллионный ущерб из-за ремонта дороги: руководитель "Киевавтодора" может попасть за решетку
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Ранее подозреваемый был заместителем начальника Службы автомобильных дорог в Киевской области
В результате тщательного расследования стало известно о масштабной коррупционной схеме при ремонте дороги Р-19 Фастов – Таможня – Обухов – Ржищев. Директору УК "Киевавтодор" сообщили о подозрении.
Ремонт дороги обошелся государству с убытком более чем в 14 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Согласно материалам следствия, в 2019 году Служба автомобильных дорог в Киевской области и частное общество заключили соглашение на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги Р — 19 Фастов — Таможня — Обухов — Ржищев", — говорится в сообщении.
Оказалось, что бывший заместитель начальника службы, а ныне директор УК "Киевавтодор" разрешил принять работы, не отвечающие требованиям договора. Благодаря этому в бюджет не вернулись миллионы гривен.
Согласно выводам экспертов, стоимость работ, которые не могли быть приняты, поскольку нуждаются в переработке, составляет 42 млн гривен, из которых именно подозреваемый принял работы на сумму более 14 млн гривен.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры бывшему заместителю руководителя Службы автомобильных дорог в Киевской области, который в настоящее время занимает должность директора УК "Киевавтодор", поставлено в известность о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", — отмечают в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
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