Вылетел на тротуар и врезался в светофор: в Киеве перевернулся автомобиль (видео)
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На месте работали все экстренные службы города
Во вторник, 16 июля, в Днепровском районе Киева произошло масштабное ДТП при участии как минимум двух автомобилей. В результате столкновения одно транспортное средство перевернулось на крышу и частично перегородил проезжую часть.
Из-за аварии движение по оживленной дороге оказалось затруднено. Подробнее о произошедшем рассказали в Телеграм-канале "Киев сейчас".
Сообщается, что неподалеку от парка "Победы" в столице произошла серьезная авария. Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей врезался в светофор и перевернулся на крышу. Остановились машины лишь на пешеходной зоне слетев с проезжей части.
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Авария произошла в непосредственной близости от станции метро "Дарница". В результате ДТП как минимум две машины получила механические повреждения, а их части оказались разбросаны по проезжей части.
На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы столицы — здесь работали медики скорой помощи, правоохранители и спасатели.
По предварительным данным, причиной аварии стало превышение допустимой скорости движения и нарушение ПДД.
О состоянии водителя перевернувшегося авто, на данный момент, ничего не известно. Не сообщается и о том, были ли в салоне авто пассажиры.
Обстоятельства и причины аварии предстоит установить следствию.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве водителю BMW, который сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, сообщено о подозрении. У мужчины это не первое ДТП с потерпевшими.