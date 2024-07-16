Вылетел на тротуар и врезался в светофор: в Киеве перевернулся автомобиль (видео)

На месте работали все экстренные службы города

Во вторник, 16 июля, в Днепровском районе Киева произошло масштабное ДТП при участии как минимум двух автомобилей. В результате столкновения одно транспортное средство перевернулось на крышу и частично перегородил проезжую часть.

Из-за аварии движение по оживленной дороге оказалось затруднено. Подробнее о произошедшем рассказали в Телеграм-канале "Киев сейчас".

Сообщается, что неподалеку от парка "Победы" в столице произошла серьезная авария. Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей врезался в светофор и перевернулся на крышу. Остановились машины лишь на пешеходной зоне слетев с проезжей части.

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Авария произошла в непосредственной близости от станции метро "Дарница". В результате ДТП как минимум две машины получила механические повреждения, а их части оказались разбросаны по проезжей части.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы столицы — здесь работали медики скорой помощи, правоохранители и спасатели.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение допустимой скорости движения и нарушение ПДД.

Место аварии

О состоянии водителя перевернувшегося авто, на данный момент, ничего не известно. Не сообщается и о том, были ли в салоне авто пассажиры.

Обстоятельства и причины аварии предстоит установить следствию.

Авария произошла возле метро "Дарница"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве водителю BMW, который сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, сообщено о подозрении. У мужчины это не первое ДТП с потерпевшими.