В Киеве до конца лета ограничат движение по оживленной улице: стала известна причина

Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации

Со вторника, 16 июля и до 31 августа в Киеве ограничат движение транспорта по улице Новой. Здесь специалисты несколько дней подряд будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Известно, что с 16 июля по 31 августа ограничат движение транспорта по улице Новой. Ограничение будет действовать на участке от проспекта Воздушных Сил до переезда через железнодорожные пути.

Это связано с проведением текущего ремонта асфальтобетонного покрытия. Стоит отметить, что на первом этапе работ ограничение будет действовать только в направлении выезда из города.

В Киеве частично перекроют улицу Новую

Жителям и гостям города столичные коммунальщики приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Напомним, что до конца текущего месяца будет частично ограничено движение на перекрестке улиц Богатырской и Полярной, а именно на съезде с транспортной развязки в Оболонском районе столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве хотят отремонтировать улицу Глубочицкую более чем за 51 миллион гривен. Здесь планируют установить новые металлические люки и ливневые решетки, заменить асфальтное покрытие и бордюры.