Мільйонні збитки через ремонт дороги: керівник "Київавтодору" може потрапити за ґрати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Раніше підозрюваний був заступником начальника Служби автомобільних доріг у Київській області
У результаті ретельного розслідування стало відомо про масштабну корупційну схему при ремонті дороги Р-19 Фастів – Митниця – Обухів — Ржищів. Директору КК "Київавтодор" повідомлено про підозру.
Ремонт дороги обійшовся державі зі збитками у понад 14 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"Згідно із матеріалами слідства, в 2019 році Служба автомобільних доріг у Київській області та приватне товариство уклали угоду на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р – 19 Фастів – Митниця – Обухів — Ржищів", — йдеться у повідомленні.
Виявилося, що колишній заступник начальника служби, а нині директор КК "Київавтодор", дозволив прийняти роботи, які не відповідали вимогам договору. Завдяки цьому, до бюджету не повернулися мільйони гривень.
Згідно з висновками експертів, вартість робіт, які не могли бути прийняті, оскільки потребують перероблення, складає 42 млн гривень, з яких саме підозрюваний прийняв роботи на суму понад 14 млн гривень.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишньому заступнику керівника Служби автомобільних доріг у Київській області, який нині обіймає посаду директора КК "Київавтодор", повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", — зазначають у прокуратурі.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.
Раніше "Телеграф" писав, що скандальна турецька компанія "Онур" ремонтуватиме міст Метро у Києві. Що планують зробити за 2 мільярди.