Мільйонні збитки через ремонт дороги: керівник "Київавтодору" може потрапити за ґрати

Раніше підозрюваний був заступником начальника Служби автомобільних доріг у Київській області

У результаті ретельного розслідування стало відомо про масштабну корупційну схему при ремонті дороги Р-19 Фастів – Митниця – Обухів — Ржищів. Директору КК "Київавтодор" повідомлено про підозру.

Ремонт дороги обійшовся державі зі збитками у понад 14 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно із матеріалами слідства, в 2019 році Служба автомобільних доріг у Київській області та приватне товариство уклали угоду на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р – 19 Фастів – Митниця – Обухів — Ржищів", — йдеться у повідомленні.

Виявилося, що колишній заступник начальника служби, а нині директор КК "Київавтодор", дозволив прийняти роботи, які не відповідали вимогам договору. Завдяки цьому, до бюджету не повернулися мільйони гривень.

Згідно з висновками експертів, вартість робіт, які не могли бути прийняті, оскільки потребують перероблення, складає 42 млн гривень, з яких саме підозрюваний прийняв роботи на суму понад 14 млн гривень.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишньому заступнику керівника Служби автомобільних доріг у Київській області, який нині обіймає посаду директора КК "Київавтодор", повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", — зазначають у прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

На ремонті дороги завдали державному бюджету збитків на понад 14 млн гривень

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