В Киеве произошло серьезное ДТП с маршруткой: на месте работает сразу несколько "скорых" (фото)

На месте работали все экстренные службы города

В среду, 17 июля, в Дарницком районе столицы дорогу не поделили автомобиль Mitsubishi и маршрутное такси с пассажирами. На месте аварии работало сразу несколько карет скорой помощи.

Из-за ДТП движение по оживленной дороге оказалось затруднено в обоих направлениях. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что серьезная авария произошла неподалеку от Sport Life на улице Драгоманова, 40. Здесь столкнулись маршрутка и Mitsubishi. Удар оказался настолько сильным, что в иномарке сработали подушки безопасности.

Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения, а движение транспорта по улице Драгоманова затруднено в обоих направлениях.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы столицы — здесь работали медики скорой помощи, правоохранители и спасатели. Сообщается сразу о нескольких пострадавших в результате ДТП.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение ПДД.

О состоянии пассажиров и водителей, на данный момент, ничего не известно. Обстоятельства и причины аварии предстоит установить следствию.

Авария произошла на улице Драгоманова

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепровском районе Киева автомобиль вылетел с проезжей части, врезался в светофор и перевернулся на крышу. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение допустимой скорости движения и нарушение ПДД.