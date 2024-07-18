Без света и связи: в Киеве спасли мужчину, который оказался в ловушке (фото)

На месте работало пять спасателей

В Святошинском районе Киева в лифте многоэтажного дома застрял мужчина, которому пришлось провести в ограниченном пространстве более двух часов. На место происшествия вызвали сотрудников КАРС, которые и провели успешную спасательную операцию

К счастью, мужчину вовремя удалось достать из "западни" и передать в руки медиков. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе "Киевской службы спасения".

Известно, что около 20:30 к оперативному дежурному КАРС поступило сообщение о том, что в лифте многоэтажного дома застрял человек, который находится в кабине уже более двух часов. Как оказалось, мужчина страдает сахарным диабетом и ему становится с каждой минутой все хуже.

На место происшествия оперативно выехали спасатели КАРС, которые при помощи специнструмента открыли дверь и достали из лифта мужчину в практически бессознательном состоянии. Его сразу же передали в руки медиков скорой помощи.

К работам были привлечены 5 спасателей КАРС "Киевская служба спасения" и одна единица техники. Причиной произошедшего стала техническая неисправность механизмов лифта.

Стоит отметить, что поиск пострадавшего осложнялся отключением света и отсутствием связи с ним. Но несмотря на это, спасательная операция все же прошла успешно и мужчина остался жив.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Оболонском районе Киева в лифте живьем сгорел человек. Жители дома говорят о том, что почувствовали запах дыма и услышали крики человека, однако не могли понять откуда именно они доносятся.