Без світла та зв'язку: у Києві врятували чоловіка, який опинився в пастці (фото)

На місці працювало п’ять рятувальників

У Святошинському районі Києва у ліфті багатоповерхового будинку застряг чоловік, якому довелося провести в обмеженому просторі понад дві години. На місце події викликали співробітників КАРС, які провели успішну рятувальну операцію.

На щастя, чоловіка вчасно вдалося дістати із "пастки" та передати до рук медиків. Подробиці інциденту розповіли у пресслужбі "Київської служби порятунку".

Відомо, що близько 20:30 до оперативного чергового КАРС надійшло повідомлення про те, що в ліфті багатоповерхового будинку застрягла людина, яка перебуває в кабіні вже понад дві години. Як виявилося, чоловік страждає на цукровий діабет і йому стає з кожною хвилиною все гірше.

На місце події оперативно виїхали рятувальники КАРС, які за допомогою спецінструменту відчинили двері та дістали з ліфта чоловіка у переднепритомному стані. Його одразу ж передали до рук медиків швидкої допомоги.

До робіт було залучено 5 рятувальників КАРС "Київська служба порятунку" та одна одиниця техніки. Причиною події стала технічна несправність механізмів ліфта.

Варто зазначити, що пошук постраждалого ускладнювався відключенням світла та відсутністю зв’язку з ним. Але незважаючи на це, рятувальна операція все ж таки пройшла успішно і чоловік залишився живим.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Оболонському районі Києва у ліфті живцем згоріла людина. Мешканці будинку кажуть про те, що відчули запах диму та почули крики, однак не могли зрозуміти звідки саме вони доносяться.