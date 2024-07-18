Как в Киеве строили монумент "Родина-мать": опубликована уникальная кинохроника (видео)

Общая высота статуи с постаментом составляет невероятных 102 метра

Строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать" стартовало в далеокм 1976 году. Скульптура располагается на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Интересно, что всё сооружение является цельносварным и весит 450 тонн. Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям о том, как строился этот униальный мемориал и показать кадры уникальной кинохроники из прошлого.

Строительство монумента стартовало в 1976 году и было завершено лишь в 1981-м, огда и состоялось торжественное открытие скульптуры на котором присутствовал лично генсек СССР Леонид Брежнев.

"Родина-мать" является одним из самых высоких монументов в мире — ее высота вместе с постаментом составляет невероятных 102 метра. Она "обогнала" легендарную Статую Свободы в Нью-Йорке на 9 метров и статую Христа в Рио-де-Жанейро – на целых 56 метров.

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Сам ее каркас начинается на глубине 17,8 метров (от входа в музей) и на эту глубину уходит бетонный колодец диаметром 34 метра.

Для строительства монумента использовался уникальный стометровый подъемный кран, который перед торжественным открытием монумента не успели разобрать и просто разрезали на металлолом.

Скульптура Родина-мать была первой в мире такой масштабной цельносварной металлической конструкцией. Собирали монумент специальным способом — "нанизывая" его части на внутренний металлический каркас. Затем элементы статуи "скрепили" воедино специалисты Института электросварки имени Патона. Общая длина уникального даже по сегодняшним меркам шва составляет более 20 километров.

Изначально предполагалось покрыть монумент сусальным золотом, однако позднее от этой идеи отказались. Металлический каркас был выполнен из нержавеющей стали, выплавленной в Запорожье.

Конструкция монумента является очень надежной и она может выдержать землетрясение магнитудой в девять баллов. Кроме этого внутри меча монумента "Родина-мать" расположено специальное устройство, которое гасит колебания ветровой нагрузки и не позволяет сооружению сильно расшатываться во время штормового ветра.

В конце июля 2023 года со щита монумента "Родина-мать" начали демонтировать советский герб, который затем был заменен на герб независимой Украины.

При этом в Министерстве культуры и информационной политики сообщали, что тризуб изготовили из европейского металла. Как оказалось, сталь, предоставленная комбинатом "Запорожсталь" не отвечала заявленным техническим требованиям и было решено заменить ее на европейскую. Однако на конечную стоимость это никак не повлияло и цена металла составила 400 тысяч грн.

"Телеграф" решил поделиться со своими читателями кадрами уникальной кинохроники, которая подарит вам незабываемое путешествие в прошлои и покажет, как именно происходило строительство уникального монумента "Родина-мать" в Киеве.

Приятного просмотра!

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