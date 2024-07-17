В Киеве может появиться улица в честь легендарного военного пилота "Джуса": подробности

Нужная и важная инициатива

Жители столицы предлагают переименовать улицу Зеленогорскую в Соломенском районе Киева и назвать ее в честь знаменитого пилота истребителя МиГ-29 Андрея "Джуса" Пильщикова. Это поможет "протянуть мостик от украинцев-авиаторов прошлого к настоящему".

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета и уже начала активно набирать подписи. Автором предложения выступил Антон Осьмак.

Так, на сайте электронных петиций было опубликовано предложение о переименовании улицы Зеленогорской в Соломенском районе Киева — ей хотят присвоить имя легендарного военного пилота 40-й Васильковской бригады тактической авиации Андрея "Джуса" Пильщикова.

По мнению автора петиции, именно он приложил немало личных усилий, чтобы приблизить решение о предоставлении Украине самолетов F16.

"С началом широкомасштабного российского вторжения "Джус" защищал небо Украины в составе 40 бригады тактической авиации — "Призраков Киева" и приложил немало личных усилий, чтобы приблизить решение стран Запада о предоставлении Украине самолетов F16", — говорится в тексте.

Также автор петиции уверяет, что улица, названная в честь "Джуса" создаст на карте Киева символическую связь от выдающихся украинских авиаторов прошлого до Героев современности.

"Одним из тех, благодаря кому мы услышали о "Призраках Киева", вместе со всеми пилотами-Героями 40-й Васильковской бригады тактической авиации был Андрей Пильщиков. И он заслуживает достойного чествования в названии улицы, которая берет начало от проспекта Воздушных Сил", — отмечается в петиции.

Кроме этого Антон Осьмак акцентировал внимание на том, что название улицы "Зеленогорская", которую она получила в 1955 году, несет в себе название российского города Зеленогорск.

"Время избавляться от всего российского и уважать настоящих героев, которые приближают победу Украины", — резюмировал автор петиции.

В Киеве могут переименовать улицу Зеленогорскую

Напомним, пилот Андрей "Джус" Пильщиков с начала вторжения защищал украинское небо на МиГ-29 и отличился в боях за Киев.

Кроме того, он неоднократно давал интервью западным СМИ, в которых призывал союзников усилить украинские силы ПВО и передать боевую авиацию.

Свой позывной Пильщиков получил от американских коллег, которые вместе с ним принимали участие в учениях "Чистое небо 2018". Он был единственным украинским пилотом с официальным позывным. По состоянию на начало вторжения у него за спиной было более 500 часов боевого налета.

Герой трагически погиб в Житомирской области в 2023 году — тогда во время выполнения учебного полета произошло столкновение учебных самолетов Л-39 и погибло сразу три пилота. Среди них оказался и известный пилот с позывным "Джус" (Андрей Пильщиков).

Андрей Пильщиков трагически погиб в 2023 году

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