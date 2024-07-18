В Киеве внезапно закрыли для пассажиров несколько станций метро: первые подробности (видео)

Сообщают о задымлении

В четверг, 18 июля, на столичной станции метро "Золотые Ворота" из поездов начали внезапно высаживать пассажиров. Станции же "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская" временно закрыли.

Об этом сообщают киевляне в соцсетях. Информацию также подтвердили и в пресс-службе КГГА.

Известно, что станции "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская" временно закрыты для пассажиров. Очевидцы сообщают, что в тоннеле метро произошло задымление между станциями "Сырец" и "Дорогожичи".

В КГГА подтвердили информацию о временном закрытии для пассажиров трех станций метро — "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская". Сообщается, что движение поездов по "зеленой" линии метро организовано между станциям "Золотые ворота" — "Красный хутор".

О возобновлении работы станций и движения поездов будет сообщено дополнительно.

В КП "Киевский метрополитен" извинились за временные неудобства. Впрочем, что стало причиной временного закрытия станций — не сообщили.

По информации некоторых СМИ, в тоннеле метро произошло задымление между станциями "Сырец" и "Дорогожичи".

На момент публикации новости официальная причина закрытия сразу трех станций "зеленой" ветки столичного метро названа не была.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевляне просят обезопасить пассажиров метро от падений на рельсы. Для этого на станциях столичной подземки предлагают установить специальные защитные экраны.