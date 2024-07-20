Кличко разрушил память о Зеленских в Киеве в свой день рождения: фото снесенной усадьбы и карта

Здание было в списке запрещенных к сносу

В Киеве снесли еще одно историческое здание. На этот раз печальная участь постигла усадьбу Малинина также известную, как усадьба Зеленских, которая расположена на улице Конисского, 22.

Об этом сообщили депутат Киевского городского совета Ксения Семенова и активист Дмитрий Перов. Они отметили, что произошло это именно в день рождения городского главы Виталия Кличко.

"ООО "Тургенев Билд" снес историческую Усадьбу Зеленских, 1890 г. Активисты, пытавшиеся помешать демонтажу – были избиты тетушками", — написал Перов.

По его словам, полицейские опросили водителя экскаватора, однако не стала кого-либо задерживать. Теперь на месте разрушенной усадьбы должны построить жилой комплекс.

В свою очередь Семенова заявила, что полиция якобы "является частью схемы". Она отмечает, что приходилось много раз звонить руководителям местной полиции, чтобы те прислали патруль на место происшествия.

Помимо того, она раскритиковала и самого Кличко за его бездеятельность в подобных случаях.

К слову, в Киеве вечером 20 июля у здания КГГА собралась толпа, которая скандировала "Кличко — мародер".

Усадьба Зеленских — двухэтажное здание в Киеве, построенное из дерева и обложенное кирпичом. Одно из старейших построек на улице Конисского и последнее деревянное здание улицы. Входит в "Список исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите", то есть их запрещено сносить или реконструировать.

Здание построили как усадьбу купца и профессора Василия Малинина, но потом там проживала семья мещанина Зеленского.

Как сообщалось ранее, жители Киева заметно обеспокоились состоянием Северного моста. В некоторых местах пользователи сети заметили ржавые перила и потрескавшееся покрытие.