Десятки миллионов мимо бюджета? Кто и как отдал скандальному застройщику Алиеву лакомые участки в Киеве

Фирма бизнесмена получила землю на которой может зарабатывать от 20 до 120 млн грн

Состоявшаяся в четверг, 4 июля, очередная сессия Киевгорсовета стала "бенефисом" столичных застройщиков, получивших в свое распоряжение десятки гектаров столичной земли. И многие из этих решений местной власти оказались весьма скандальными.

Один гектар в аренду

Одной из этих фирм-выгодополучателей стало такое себе ООО "Гротто", связываемое с известным бизнесменом Вагифом Алиевым. В повестке дня сессии Киевгорсовета стояли проекты решений о возобновлении компании договоров на аренду 3 земельных участков общей площадью 10 952 квадратных метра.

Приняв все три решения, депутаты передали в руки Алиева земельные участки с кадастровыми номерами 8000000000:75:191:0045, 8000000000:75:741:0021 и 8000000000:75:741:0043. Все они уже пребывали в аренде у ООО "Гротто" с 2008-2010 годов, однако в 2020-2023 гг. право аренды было утрачено. За землю, которую оценили в 27,8 млн грн ООО "Гротто" будет платить 875 тысяч гривен аренды.

Один из земельных участков для Вагифа Алиева

Однако вся эта земля имеет свою историю – на ней и еще 8 земельных участках ООО "Гротто" разместила 210 торговых павильонов, которые сдавались в аренду для торговли, ведь назначение всех земельных участков – строительство зданий рыночной инфраструктуры. Иначе говоря, взяв в аренду 11 земельных участков на пересечении улиц Академика Ефремова и Академика Палладина, ООО "Гротто" построила рыночный комплекс, относящийся к рынку "Академгородок", он же "Иллис".

Как заработать на рынке до 120 миллионов гривен

Согласно судебным документам, касающимся расследованию уголовного производства № 32021100000000191 от 17 апреля 2021 года, работал этот рыночный комплекс по весьма сомнительной схеме. Построенные торговые павильоны были сданы в аренду некоему ООО "Смарт-ритейл" и ряду ФЛП, которые уже сдавали в субаренду торговую недвижимость для желающих торговать.

Как утверждали в Святошинском районном суде следователи Государственной фискальной службы Украины, официально торговые места сдавались в аренду в 2020 году за арендную плату от 300 до 2000 гривен в месяц. Однако в судебных документах имеется информация, что в реальности арендаторы платили от 10 до 50 тысяч гривен, в зависимости от площади и месторасположения павильона.

При этом в своей налоговой отчетности и ООО "Гротто" и ООО "Смарт-ритейл" указали доход от предоставления в аренду торговых площадей со средней ценой 6000 гривен в месяц за один павильон. Следствие решило, что тем самым происходило уклонение от налогов. Причем "Гротто" и "Смарт-ритейл" действовали совместно, считали в ГФС Украины.

Следствие посчитало что цена аренды занижалась

Как несложно посчитать, при сдаче каждого из 210 торговых павильонов на земле арендуемой ООО "Гротто" минимум по 10 тысяч гривен, арендодатель мог заработать до 24 миллионов гривен ежегодно. При сдаче в аренду по 50 тысяч гривен речь может идти о 120 миллионах. Однако пока следствие по этому уголовному производству остановилось.

Кому могли идти эти деньги, если, по версии ГФС, одни и те же, но "неустановленные следствием лица" использовали ООО "Гротто" и ООО "Смарт-ритейл" для уклонения от налогов? По данным аналитического сервиса YouControl, ООО "Гротто" входит в состав "Мандарин Плаза групп" Вагифа Алиева.

С началом российского вторжения у владельца крупного столичного торгового центра Lavina Mall (127 тысяч квадратных метров торговых площадей), начались проблемы. Прокуратура обвинила его в уклонении от налогов и выводе средств в РФ, гражданином которой Вагифа Алиева называют СМИ, а ценные бумаги ТРЦ на сумму 970 млн грн были арестованы судом.

Однако к 2024-у году бизнесмен явно избавился от своих проблем и чувствует достаточно уверенно. В частности, бизнесмен "положил глаз" на здание бывшего Института научно-технической и экономической информации, что может привести к уничтожению уникального архитектурного объекта — "летающая тарелка". Расположенный в Голосеевском районе памятник хорошо знаком многим киевлянам.

Наконец, Вагиф Алиев "засветился" в попытке сына экс-мэра столицы Степана Черновецкого получить от Киевгорсовета в аренду 66 гектаров земли на берегу Днепра, что позволит построить там целый жилмассив. Пока это не получилось, о чем писал "Телеграф", но можно ожидать новых попыток.