В Киеве разваливается и гниет Северный мост: горожане опасаются, что он скоро упадет (фото)
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В сети пишут, что годами мост в аварийном состоянии
В Киеве Северный мост заметно "устал". Киевляне обеспокоены состоянием гниющего и разваливающегося моста.
Фотографиями поделились читатели местного телеграм-канала "Труха Киев". На кадрах видно, что перила моста очень ржавые.
Киевляне опасаются, что скоро он может рухнуть. Горожане призывают киевские власти обратить внимание на проблему.
Судя по фото 2-летней давности, можно сделать предположение, что сооружение давно гниет. Каким был мост раньше можно посмотреть, открыв его на Goole Карте.
Киевляне подтверждают, что мост в аварийном состоянии уже много лет. Также горожане высказались о других мостах Киева.
Что известно о Северном мосту в Киеве
Это вантовый мост через реку Днепр для автотранспорта и пешеходов, построенный в 1976 году. Он объединяет Оболонский район столицы с Подольским.
Длина моста составляет 816 метров, а ширина – 31,4.
До 2018 года мост назывался "Московский". Идея переименовать его возникла еще в 2015 году, однако окончательное решение было принято только три года спустя. Среди предложенных названий были: имени Георгия Фукса, Троещинского и Степана Бандеры. Однако в результате длительных обсуждений мосту вернули его историческое название — "Северный".
Напомним, что сейчас на Северном мосту проводят ремонтные работы. Движение будет перекрыто до 10 августа.
Ограничения коснулись первой и частично второй полосы по направлению с левого на правый берег. Причиной перекрытия явилась необходимость выполнения работ по текущему ремонту.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время войны решили отремонтировать закрытый Южный мост. На работы выделят около 100 миллионов гривен.