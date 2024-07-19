В Киеве разваливается и гниет Северный мост: горожане опасаются, что он скоро упадет (фото)

В сети пишут, что годами мост в аварийном состоянии

В Киеве Северный мост заметно "устал". Киевляне обеспокоены состоянием гниющего и разваливающегося моста.

Фотографиями поделились читатели местного телеграм-канала "Труха Киев". На кадрах видно, что перила моста очень ржавые.

Киевляне опасаются, что скоро он может рухнуть. Горожане призывают киевские власти обратить внимание на проблему.

Состояние сооружение в 2024 году

Судя по фото 2-летней давности, можно сделать предположение, что сооружение давно гниет. Каким был мост раньше можно посмотреть, открыв его на Goole Карте.

Состояние моста в 2022 году

Киевляне подтверждают, что мост в аварийном состоянии уже много лет. Также горожане высказались о других мостах Киева.

Что известно о Северном мосту в Киеве

Это вантовый мост через реку Днепр для автотранспорта и пешеходов, построенный в 1976 году. Он объединяет Оболонский район столицы с Подольским.

Длина моста составляет 816 метров, а ширина – 31,4.

До 2018 года мост назывался "Московский". Идея переименовать его возникла еще в 2015 году, однако окончательное решение было принято только три года спустя. Среди предложенных названий были: имени Георгия Фукса, Троещинского и Степана Бандеры. Однако в результате длительных обсуждений мосту вернули его историческое название — "Северный".

Напомним, что сейчас на Северном мосту проводят ремонтные работы. Движение будет перекрыто до 10 августа.

Ограничения коснулись первой и частично второй полосы по направлению с левого на правый берег. Причиной перекрытия явилась необходимость выполнения работ по текущему ремонту.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время войны решили отремонтировать закрытый Южный мост. На работы выделят около 100 миллионов гривен.