Трагедия на канатной дороге в Киеве: а как насчет бумажек, которые подписывали посетители? – объясняет юрист

Обрыв троса стоил жизни молодому человеку

Трагическая гибель 20-летнего парня на канатной дороге на канатной дороге не только шокировала горожан, но и обнажила целый комплекс проблем, связанных с эксплуатацией развлекательных объектов.

"Телеграф" решил выяснить, как могло произойти, что популярный аттракцион вдруг стал смертельной ловушкой. Кто нес ответственность за безопасность и что будет дальше?

Виновникам грозит до 8 лет тюрьмы

Перед тем, как открыть аттракцион для посетителей, его должны были проверять. Как оказывается, это многоэтапная процедура и участие в ней принимает целая команда специалистов.

Это люди, в ведении которых находится эксплуатация аттракциона. Люди, выполнявшие монтаж развлекательного сооружения. Это территориальные органы по надзору за охраной труда, Государственная инспекция гражданской защиты и техногенной безопасности МЧС Украины.

Как отметил в комментарии "Телеграфа" юрист Евгений Горелик из юридической компании "Приходько и партнеры", информация о событии, повлекшем смерть потерпевшего, содержит признаки уголовных деяний. И это дело может быть квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Часть 2 статьи 272 — Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью;

Часть 3 статьи 367 — Служебная халатность.

— Соответствующая информация в течение 24 часов должна быть зарегистрирована в Едином реестре учета преступлений, что и произошло в этом случае, — добавляет юрист.

И хотя уже известно, что виновникам гибели парня грозит до 8 лет тюрьмы, установить конкретных виновных из большой выборки не так просто — необходимо провести ряд экспертиз. Это и судебно-медицинская, и экспертиза по безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

— Уже в зависимости от выводов этих экспертиз будет установлено конкретное виновное лицо, нарушения правил охраны труда которого находятся в прямой причинной связи с последствиями – смертью человека, — объясняет эксперт.

КГГА, Прокуратура и владелец канатной переправы имеют свою правду

Как известно, прокуратура еще в 2021 году пыталась остановить работу этого аттракциона над Днепром. В пресс-службе учреждения сообщили журналистам, что прокуроры просили признать незаконным и отменить решение КГГА о том, что победителем инвестиционного конкурса признали компанию без "опыта эксплуатации аттракционов подобного типа, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья".

Однако КГГА говорит, что заявление Прокуратуры носит манипулятивный характер.

— Трагедия не должна становиться очередным предметом публичных манипуляций со стороны стражей порядка, как об этом уже свидетельствуют публичные заявления органов прокуратуры. Киевская городская прокуратура в 2021 году через суд не пыталась отменить работу самого аттракциона, лишь оспаривала результаты инвестиционного конкурса в отношении компании-победителя и соответствующее распоряжение КГГА, — уверяют в пресс-службе.

По их словам, сам аттракцион на тот момент еще не существовал как таковой. А суды трех инстанций не удовлетворили иск прокуратуры, учитывая, что участник конкурса имел необходимую разрешительную документацию.

К тому же город заявил о готовности к сотрудничеству со следствием для справедливого расследования. Такую же готовность выразил и владелец канатной переправы, директор ООО "Активная страна" и один из основателей Денис Курта.

Между тем, правоохранители уже изъяли вещественные доказательства и записи камер видеонаблюдения.

"Родственники погибшего имеют право на компенсацию"

В соцсетях киевляне отмечают, что перед тем, как воспользоваться аттракционом, подписывали определенную "бумажку". В нем якобы было указано, что компания не несет ответственности в случае несчастных случаев.

Но, как отмечает юрист, такие документы не имеют юридической силы, если будет доказано, что трагедия произошла из-за халатности или нарушения правил безопасности со стороны компании.

— Подписание любого договора не освободит должностных лиц собственников или эксплуатирующих этот аттракцион от ответственности и обязанностей соблюдать установленные правила их безопасной эксплуатации, — отмечает Горелик.

То есть даже если вы подписали такой документ, это не означает, что в случае несчастного случая вы не сможете требовать возмещения.

— Родственники погибшего имеют право на компенсацию, — говорит Горелик. Это может быть как моральная, так и материальная компенсация. А ее сумму определят эксперты, учитывая все обстоятельства дела. Однако взыскать будет возможно исключительно по уголовному или гражданскому производству.

Почему важно читать мелкий шрифт

Юрист напоминает, что четкие правила эксплуатации аттракционов были до этого и установлены приказом МЧС Украины еще с марта 2006 года.

Ответственность владельцев и работников аттракционов велика. Они должны постоянно проверять оборудование, обучать персонал действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечивать пожарную и электрическую безопасность, информировать посетителей о правилах аттракциона.

Так что вы имеете право спросить, когда последний раз аттракцион проходил проверку и даже попросить соответствующие документы. Важно также обращать внимание на состояние оборудования и если что-то выглядит подозрительно – лучше от развлечения отказаться.

Напомним, что утром спасатели обнаружили тело парня, который вчера упал в результате обрыва канатной дороги у Пешеходного моста. Водолазно-спасательным отделением ГСЧС было обследовано 8 тыс. кв.м дна реки во время погружений, а также 12 тыс. кв.м при помощи Эхолота, но тело находилось в 30 метрах от берега.