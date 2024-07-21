Спонсор "моста Кличко", суды и упреки в опасности: что известно о канатной дороге в Киеве, где сорвался мужчина

"Активна Країна", к слову, уже светилась в судебных разбирательствах

Глубина реки Днепр в месте, где оборвалась столичная канатная дорога, могла доходить почти до двух десятков метров. При этом техника безопасности, по некоторым данным, могла вызывать вопросы.

Об этом сообщают в сети. Так, по данным администратора крупного киевского Telegram-канала "Киевский Движ", глубина реки "Днепр" в той части, где с канатной дороги сорвался мужчина, доходит до 15-19 метров. При этом, утверждает он, из защитных приспособлений отдыхающим якобы выдают только шлем.

"Я катался на таком, и первое, что просят сделать – подписать отказ от ответственности. Ни дополнительных креплений (в случае обрыва троса), ни спасательных жилетов не предоставляется. Тебя цепляют к карабину и одевают шлем на голову. Там даже не спрашивают, умеет ли человек плавать, а все оборудование на тебе просто утянуло бы под воду", — пишет он.

После трагедии на аттракционе начато расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебной халатности, повлекшей смерть человека (ч.2 ст.272, ч. 3 ст. 367 УК Украины), сообщает Киевская городская прокуратура.

Стоит отметить, что в сети уже установили, кому принадлежит этот аттракцион. Как пишет Владимир Бондаренко, ссылаясь на данные из реестров, полетами над Днепром в этой части столицы занимается компания "Активна країна". Её владельцами являются:

Денис Курта;

Клим Палажченко;

Александр Коверенко.

"Активна Країна", к слову, уже светилась в судебных разбирательствах. Прокуратура хотела закрыть её, даже было открыто уголовное дело, однако суд встал на сторону компании.

"Прокурором указано, что утверждение победителем инвестиционного конкурса участника без соответствующего опыта по реализации подобных проектов и эксплуатации аттракционов повышенной опасности, учитывая потенциальную опасность аттракционов подобного типа для жизни и здоровья людей, противоречит требованиям действующего законодательства Украины, нарушает права и законные интересы людей и государства , поскольку создает реальную угрозу наступления негативных последствий такой инвестиционной деятельности для жизни и здоровья людей, противоречит интересам государства и общества, его моральным устоям. Такие нарушения по доводам прокурора, безусловно, свидетельствуют о нарушении государственных интересов", — утверждала тогда сторона обвинения.

Примечательно, что компания "Активна країна" (в лице их торговой марки Kyiv flyline) выступала в роли спонсора строительства пешеходного "моста Кличко" с Оболонской набережной на Оболонский остров.

Напомним, ранее мы писали о том, что источники "Телеграфа" в правоохранительных органах рассказали эксклюзивные подробности происшествия на канатной дороге в Киеве.