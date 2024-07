Странные слова об Украине и увлекательная биография. Что нужно знать о Камалле Харрис, которая будет вместо Байдена

Второй по влиятельности человек в США годами оставался в тени Джо Байдена, что о нем известно

Вице-президент США Камала Харрис собирается участвовать в президентской гонке и серьезно настроена попасть в Белый дом. 59-летняя Харрис заручилась огромной поддержкой демократов, потому что именно ее кандидатуру предложил снявшийся с выборов Джо Байден.

За время пребывания в должности она запомнилась украинцам своей позицией по поддержке Киева и осуждению России. Однако критики Харрис указывают на ее высказывания, политические способности и стиль управления. "Телеграф" рассказывает об этом подробнее:

Кто она?

Камала Харрис родилась в 1964 году в Окленде, штат Калифорния, в семье иммигрантов. Ее мать имеет индийское происхождение, а отец – ямайское. Оба были активистами движения за равные права и учились в калифорнийском университете Беркли. Жила в Канаде, где матери Харрис предложили должность профессора в университете Макгилл.

Камала Харрис (в желтом) вместе с матерью и младшей сестрой

После школы Харрис получила высшее образование: получила диплом бакалавра по экономике и политологии в университете Говарда в Вашингтоне, стала магистром по юриспруденции в университете Беркли.

Стремительная карьера

За время своей карьеры Харрис даже несколько раз вошла в историю:

как первая женщина, избранная окружным прокурором Сан-Франциско,

первая женщина, избранная генеральным прокурором Калифорнии.

первая американка азиатского происхождения, избранная в Сенат США от Калифорнии,

первая женщина, избранная вице-президентом США.

Если Камала Харрис победит Дональда Трампа, она станет не только первой женщиной-президентом в истории США, но и первой американкой азиатского происхождения на этом посту и вторым темнокожим президентом после Обамы.

Муж — юрист, познакомились на свидании вслепую

Ее муж – юрист Дуглас Эмхофф. Пара познакомилась на свидании вслепую, которое устроила им PR-консультант Кризетт Хадлин 2013 года. Буквально через год они поженились в здании суда Санта-Барбары. Дуглас имеет двоих взрослых детей от предыдущего брака.

Эмхофф по профессии юрист, но после избрания жены завершил карьеру и стал преподавать в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. До этого он был партнером юридической фирмы DLA Piper, где представлял международные корпорации по спорам по бизнесу, недвижимости и интеллектуальной собственности.

"Уладила" кризис на границе с Мексикой

В первые месяцы в должности вице-президента ей было поручено возглавить усилия по борьбе с причинами миграции из Центральной Америки в США. Но количество мигрантов, пересекающих границу, продолжало расти. Поэтому Харрис критиковали за эти усилия и странные цитаты.

В частности, она призвала "людей в этом регионе, которые думают о том, чтобы совершить опасный путь к границе США и Мексики, не приходить".

В интервью NBC News в июне 2021 года Харрис спросили, почему она не посетила южную границу США. Она ответила, что поедет "когда-то" и добавила, что также не была в Европе.

Текучка кадров и "нездоровая атмосфера"

В 2021 году СМИ опубликовали ряд историй о низком моральном состоянии и высокой текучести кадров в ее офисе. В частности, Politico писало, что внутри команды Харрис царит нездоровая атмосфера и, мол, причина этого – руководство.

"В интервью 22 нынешних и бывших помощников вице-президента, чиновников администрации и соратников Харрис описали напряженную, а порой суровую атмосферу в офисе", — пишет издание.

Речь шла о замкнутой среде в офисе вице-президента, где "идеи игнорируются или сталкиваются с резким отклонением, а решения затягиваются". Издание цитирует людей, которые работали на нее в прошлом и описывают ее стиль управления как "управляемый хаос" и говорят, что ожидания босса не всегда предсказуемы.

Изменение взглядов на Израиль

Во время кампании 2020 года Харрис решительно поддерживала Израиль, называя отношения США и Израиля "незыблемыми". Уверяла, что сделает все, что есть в ее силах, чтобы сохранить право Израиля на самооборону.

Далее, после вторжения ХАМАСа в Израиль Харрис сказала, что "угроза, которую ХАМАС составляет для народа Израиля, должна быть устранена". В декабре 2023 года Харрис заявила, что поддерживает решение о двух государствах (предусматривает создание независимого государства Палестина наряду с Государством Израиль. — Ред.).

А уже в марте 2024 года, призвав к "немедленному прекращению огня" в Газе, повторила призыв администрации Байдена против вторжения Израиля в Рафах на юге Газы.

Позиция по отношению к Украине

Камала Харрис остается поклонницей Украины в ее защите от России, она неоднократно поддерживала Киев и критиковала Владимира Путина, обвиняла российскую армию в зверствах.

Западные медиа считают, что Харрис будет продолжать политику Джо Байдена по военной поддержке Украины в случае своего избрания. К примеру, в 2023 году Харрис отвергала идею, что американцы устанут оказывать помощь Украине на фоне собственных проблем с инфляцией.

"Я знаю, что американский народ испытывает чувство морального возмущения и чувство ответственности за то, что наша нация стоит вместе с украинским народом вокруг этих зверств", — говорила Харрис.

Харрис неоднократно встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний раз — на полях саммита мира в Швейцарии.

Однако Харрис как-то оконфузилась своей речью от 1 марта 2022 года, где странно описала вторжение РФ:

"Украина – это страна в Европе. Она существует рядом с другой страной под названием Россия. Россия – это большая страна".

Генератор рандомных фраз Камалы Харрис

Еще во время выборов 2020 года Харрис упрекали за неспособность представить собственное четкое идеологическое видение. Мол, в речах она всех запутала.

"Есть ли она либералка, умеренная, представительница истеблишмента или популистка, реформатор или радикалка? Критики отмечают, что она перевернула или запутала свои позиции по важным политическим вопросам", — писал Time.

За более 4 лет Камала Харрис стала автором сложно интерпретируемых фраз. Одну из них она повторила минимум 60 раз:

"Мы имеем способность видеть то, что может быть и не обременены тем, что было, а затем сделать возможное реальным".

Вот ее фраза о стрельбе на Параде независимости в США:

"Мы должны воспринимать это дело серьезно, так же серьезно, как и вы, потому что вы были вынуждены воспринимать это серьезно" ("We got to take this stuff seriously, as seriously as you are because you have been forced to have taken this seriously").

Как предложила бороться с изменением климата:

"Мы будем работать вместе и будем работать вместе, чтобы решать эти проблемы… и будем работать вместе, продолжая работать, руководствуясь новыми нормами, правилами и соглашениями, которые мы собираем для совместной работы… мы будем работать над этим вместе".

Поэтому в сети запустили "Генератор политики Камалы Харрис", генерирующий случайный салат из слов в стиле политики.

Операция "Кокосовое дерево"

Одна из крылатых фраз Харрис превратилась в мем, который сейчас активно распространяется в соцсетях, а подростки записывают под этот звук видео в TikTok. Речь об отрывке речи 2023 года:

"Вы думаете, что вы только что упали с кокосовой пальмы? Вы существуете в контексте всего, в чем вы живете, и того, что было до вас".

Фраза стала ироническим лозунгом в поддержку вице-президента, поскольку разные демократы, редакции газет и т.д. призвали Байдена выйти из гонки, объясняет Forbes. Поклонники Харрис используют этот мем и называют ее участие в гонке "Операцией "Кокосовое дерево".

Член городского совета Нью-Йорка от Демократической партии Чи Оссе опубликовал нарезку видео с Харрис, подписав: "Лето кокосового дерева".

Пользователи в соцсетях используют мем как шутливое объяснение своего выбора в пользу Харрис и против Байдена. Мол, любой другой кандидат "не может просто упасть с кокосовой пальмы".

Сенатор из Гавайев поднялся на кокосовую пальму в поддержку Харрис

Поклонники Харрис пишут, что они "увлечены кокосом", используя эмодзи кокоса в публикациях в соцсетях, чтобы продемонстрировать поддержку вице-президента. Сенатор из Гавайев поднялся на кокосовую пальму, говоря: "Мадам вице-президент, мы готовы помочь".

В соцсетях шутят, что такими мемами и шутливыми музыкальными видео молодежь может проложить ей путь к президентству:

Напомним, что Дональд Трамп в прошлом поддерживал финансовыми пожертвованиями кампании вице-президента США Камалы Харрис.