Странные слова об Украине и увлекательная биография. Что нужно знать о Камалле Харрис, которая будет вместо Байдена
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Второй по влиятельности человек в США годами оставался в тени Джо Байдена, что о нем известно
Вице-президент США Камала Харрис собирается участвовать в президентской гонке и серьезно настроена попасть в Белый дом. 59-летняя Харрис заручилась огромной поддержкой демократов, потому что именно ее кандидатуру предложил снявшийся с выборов Джо Байден.
За время пребывания в должности она запомнилась украинцам своей позицией по поддержке Киева и осуждению России. Однако критики Харрис указывают на ее высказывания, политические способности и стиль управления. "Телеграф" рассказывает об этом подробнее:
Кто она?
Камала Харрис родилась в 1964 году в Окленде, штат Калифорния, в семье иммигрантов. Ее мать имеет индийское происхождение, а отец – ямайское. Оба были активистами движения за равные права и учились в калифорнийском университете Беркли. Жила в Канаде, где матери Харрис предложили должность профессора в университете Макгилл.
После школы Харрис получила высшее образование: получила диплом бакалавра по экономике и политологии в университете Говарда в Вашингтоне, стала магистром по юриспруденции в университете Беркли.
Стремительная карьера
За время своей карьеры Харрис даже несколько раз вошла в историю:
- как первая женщина, избранная окружным прокурором Сан-Франциско,
- первая женщина, избранная генеральным прокурором Калифорнии.
- первая американка азиатского происхождения, избранная в Сенат США от Калифорнии,
- первая женщина, избранная вице-президентом США.
Если Камала Харрис победит Дональда Трампа, она станет не только первой женщиной-президентом в истории США, но и первой американкой азиатского происхождения на этом посту и вторым темнокожим президентом после Обамы.
Муж — юрист, познакомились на свидании вслепую
Ее муж – юрист Дуглас Эмхофф. Пара познакомилась на свидании вслепую, которое устроила им PR-консультант Кризетт Хадлин 2013 года. Буквально через год они поженились в здании суда Санта-Барбары. Дуглас имеет двоих взрослых детей от предыдущего брака.
Эмхофф по профессии юрист, но после избрания жены завершил карьеру и стал преподавать в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. До этого он был партнером юридической фирмы DLA Piper, где представлял международные корпорации по спорам по бизнесу, недвижимости и интеллектуальной собственности.
"Уладила" кризис на границе с Мексикой
В первые месяцы в должности вице-президента ей было поручено возглавить усилия по борьбе с причинами миграции из Центральной Америки в США. Но количество мигрантов, пересекающих границу, продолжало расти. Поэтому Харрис критиковали за эти усилия и странные цитаты.
В частности, она призвала "людей в этом регионе, которые думают о том, чтобы совершить опасный путь к границе США и Мексики, не приходить".
В интервью NBC News в июне 2021 года Харрис спросили, почему она не посетила южную границу США. Она ответила, что поедет "когда-то" и добавила, что также не была в Европе.
Текучка кадров и "нездоровая атмосфера"
В 2021 году СМИ опубликовали ряд историй о низком моральном состоянии и высокой текучести кадров в ее офисе. В частности, Politico писало, что внутри команды Харрис царит нездоровая атмосфера и, мол, причина этого – руководство.
"В интервью 22 нынешних и бывших помощников вице-президента, чиновников администрации и соратников Харрис описали напряженную, а порой суровую атмосферу в офисе", — пишет издание.
Речь шла о замкнутой среде в офисе вице-президента, где "идеи игнорируются или сталкиваются с резким отклонением, а решения затягиваются". Издание цитирует людей, которые работали на нее в прошлом и описывают ее стиль управления как "управляемый хаос" и говорят, что ожидания босса не всегда предсказуемы.
Изменение взглядов на Израиль
Во время кампании 2020 года Харрис решительно поддерживала Израиль, называя отношения США и Израиля "незыблемыми". Уверяла, что сделает все, что есть в ее силах, чтобы сохранить право Израиля на самооборону.
Далее, после вторжения ХАМАСа в Израиль Харрис сказала, что "угроза, которую ХАМАС составляет для народа Израиля, должна быть устранена". В декабре 2023 года Харрис заявила, что поддерживает решение о двух государствах (предусматривает создание независимого государства Палестина наряду с Государством Израиль. — Ред.).
А уже в марте 2024 года, призвав к "немедленному прекращению огня" в Газе, повторила призыв администрации Байдена против вторжения Израиля в Рафах на юге Газы.
Позиция по отношению к Украине
Камала Харрис остается поклонницей Украины в ее защите от России, она неоднократно поддерживала Киев и критиковала Владимира Путина, обвиняла российскую армию в зверствах.
Западные медиа считают, что Харрис будет продолжать политику Джо Байдена по военной поддержке Украины в случае своего избрания. К примеру, в 2023 году Харрис отвергала идею, что американцы устанут оказывать помощь Украине на фоне собственных проблем с инфляцией.
"Я знаю, что американский народ испытывает чувство морального возмущения и чувство ответственности за то, что наша нация стоит вместе с украинским народом вокруг этих зверств", — говорила Харрис.
Харрис неоднократно встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний раз — на полях саммита мира в Швейцарии.
Однако Харрис как-то оконфузилась своей речью от 1 марта 2022 года, где странно описала вторжение РФ:
"Украина – это страна в Европе. Она существует рядом с другой страной под названием Россия. Россия – это большая страна".
Генератор рандомных фраз Камалы Харрис
Еще во время выборов 2020 года Харрис упрекали за неспособность представить собственное четкое идеологическое видение. Мол, в речах она всех запутала.
"Есть ли она либералка, умеренная, представительница истеблишмента или популистка, реформатор или радикалка? Критики отмечают, что она перевернула или запутала свои позиции по важным политическим вопросам", — писал Time.
За более 4 лет Камала Харрис стала автором сложно интерпретируемых фраз. Одну из них она повторила минимум 60 раз:
"Мы имеем способность видеть то, что может быть и не обременены тем, что было, а затем сделать возможное реальным".
- Вот ее фраза о стрельбе на Параде независимости в США:
"Мы должны воспринимать это дело серьезно, так же серьезно, как и вы, потому что вы были вынуждены воспринимать это серьезно" ("We got to take this stuff seriously, as seriously as you are because you have been forced to have taken this seriously").
- Как предложила бороться с изменением климата:
"Мы будем работать вместе и будем работать вместе, чтобы решать эти проблемы… и будем работать вместе, продолжая работать, руководствуясь новыми нормами, правилами и соглашениями, которые мы собираем для совместной работы… мы будем работать над этим вместе".
Поэтому в сети запустили "Генератор политики Камалы Харрис", генерирующий случайный салат из слов в стиле политики.
Операция "Кокосовое дерево"
Одна из крылатых фраз Харрис превратилась в мем, который сейчас активно распространяется в соцсетях, а подростки записывают под этот звук видео в TikTok. Речь об отрывке речи 2023 года:
"Вы думаете, что вы только что упали с кокосовой пальмы? Вы существуете в контексте всего, в чем вы живете, и того, что было до вас".
Фраза стала ироническим лозунгом в поддержку вице-президента, поскольку разные демократы, редакции газет и т.д. призвали Байдена выйти из гонки, объясняет Forbes. Поклонники Харрис используют этот мем и называют ее участие в гонке "Операцией "Кокосовое дерево".
Член городского совета Нью-Йорка от Демократической партии Чи Оссе опубликовал нарезку видео с Харрис, подписав: "Лето кокосового дерева".
Пользователи в соцсетях используют мем как шутливое объяснение своего выбора в пользу Харрис и против Байдена. Мол, любой другой кандидат "не может просто упасть с кокосовой пальмы".
Поклонники Харрис пишут, что они "увлечены кокосом", используя эмодзи кокоса в публикациях в соцсетях, чтобы продемонстрировать поддержку вице-президента. Сенатор из Гавайев поднялся на кокосовую пальму, говоря: "Мадам вице-президент, мы готовы помочь".
В соцсетях шутят, что такими мемами и шутливыми музыкальными видео молодежь может проложить ей путь к президентству:
Напомним, что Дональд Трамп в прошлом поддерживал финансовыми пожертвованиями кампании вице-президента США Камалы Харрис.