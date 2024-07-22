Полиция проводит обыски в КМДА из-за гибели студента на канатной дороге

Виновникам грозит до 8 лет лишения свободы

Киевская полиция проводит безотлагательные следственные действия по определению лиц, причастных к работе канатной дороги, где погиб 20-летний парень. Проходят обыски в соответствующих службах Киевской городской госадминистрации (КГГА, украинский вариант КМДА более распространён).

Об этом пишет пресс-служба полиции. Известно, что некоторые службы согласовали расположение аттракциона и выдавали разрешения на его работу.

Они должны были осуществлять регулярный и надлежащий контроль над деятельностью канатной дороги и непосредственно в фирмах владельца аттракциона, но не делали это должным образом.

"В рамках начатых уголовных производств правоохранители допросили директора аттракциона и персонал и изъяли служебную документацию, которая будет изучаться в рамках назначенной экспертизы исследования причин и последствий нарушения требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 272 – Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что привело к гибели человека, и ч. 3 ст. 367 – Служебная халатность.

Виновным грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, что 21 июля в Киеве 20-летний парень сорвался с канатной дороги и утонул. Момент этой трагедии сняли многие очевидцы. Тело парня смогли достать из воды только 22 июля утром.

Ранее "Телеграф" рассказывал все, что известно о канатной дороге в Киеве, где сорвался мужчина.