Полиция проводит обыски в КМДА из-за гибели студента на канатной дороге
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Виновникам грозит до 8 лет лишения свободы
Киевская полиция проводит безотлагательные следственные действия по определению лиц, причастных к работе канатной дороги, где погиб 20-летний парень. Проходят обыски в соответствующих службах Киевской городской госадминистрации (КГГА, украинский вариант КМДА более распространён).
Об этом пишет пресс-служба полиции. Известно, что некоторые службы согласовали расположение аттракциона и выдавали разрешения на его работу.
Они должны были осуществлять регулярный и надлежащий контроль над деятельностью канатной дороги и непосредственно в фирмах владельца аттракциона, но не делали это должным образом.
"В рамках начатых уголовных производств правоохранители допросили директора аттракциона и персонал и изъяли служебную документацию, которая будет изучаться в рамках назначенной экспертизы исследования причин и последствий нарушения требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда", — говорится в сообщении.
Правоохранители начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 272 – Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что привело к гибели человека, и ч. 3 ст. 367 – Служебная халатность.
Виновным грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Напомним, что 21 июля в Киеве 20-летний парень сорвался с канатной дороги и утонул. Момент этой трагедии сняли многие очевидцы. Тело парня смогли достать из воды только 22 июля утром.
Ранее "Телеграф" рассказывал все, что известно о канатной дороге в Киеве, где сорвался мужчина.