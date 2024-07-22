Строительство осталось только на бумаге: экс-чиновник Минобороны нажился на военном объекте (фото)

Подозреваемому грозит тюрьма

В Украине бывший чиновник Минобороны наживался на строительстве военного объекта. Он присвоил почти миллион бюджетных гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. По данным правоохранителей, подозреваемым является полковник и бывший чиновник Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины. Он заключил договор с частным предприятием на строительство водопровода для одного из вооруженных формирований региона. Стоимость работ составила около одного миллиона гривен.

Однако строительство осталось только на бумаге, а деньги полковник и предприниматель разделили между собой.

"Из-за таких махинации, бюджету нанесен ущерб почти на миллион гривен", — говорится в сообщении.

В настоящий момент фигуранту уже сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе. За это мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. А его подельник-предприниматель подозревается в злоупотреблении и служебном подлоге.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что заместителем главы ГБР заинтересовались в НАБУ.