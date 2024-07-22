Трагедія на канатній дорозі у Києві: а як щодо тих папірців, які підписували відвідувачі? - пояснює юрист

Обрив троса коштував життя молодій людині

Трагічна загибель 20-річного хлопця на канатній дорозі на канатній дорозі не лише шокувала містян, але й оголила цілий комплекс проблем, пов'язаних з експлуатацією розважальних об'єктів.

"Телеграф" вирішив дізнатися, як могло статися, що популярний атракціон раптом став смертельною пасткою. Хто ніс відповідальність за безпеку і що буде далі?

Винуватцям загрожує до 8 років тюрми

Перед тим, як відкрити атракціон для відвідувачів, його мали перевіряти. Як виявляється, це процедура багатоетапна і участь в ній бере ціла команда фахівців.

Це люди, у розпорядженні яких знаходиться експлуатація атракціону. Люди, які виконували монтаж розважальної споруди. Це територіальні органи з нагляду за охороною праці, Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України тощо.

Як зазначив у коментарі "Телеграфу" юрист Євген Горелик з юридичної компанії "Приходько та партнери", інформація про подію, яка спричинила смерть потерпілого, містить ознаки кримінально-карних діянь. І ця справа може бути кваліфікована за двома статтями Кримінального кодексу України:

Частина 2 статті 272 — Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою;

Частина 3 статті 367 — Службова недбалість.

— Відповідна інформація протягом 24 годин повинна бути зареєстрована у Єдиному реєстрі обліку злочинів, що і відбулось в цьому випадку, — додає юрист.

І хоч вже відомо, що винуватцям загибелі хлопця загрожує до 8 років тюрми, встановити конкретних винних осіб з великої вибірки не так просто — необхідно провести ряд експертиз. Це і судово-медична, і експертиза з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці.

— Вже залежно від висновків цих експертиз буде встановлена конкретна винна особа, порушення правил охорони праці якої знаходяться у прямому причинному зв'язку з наслідками – смертю людини, — пояснює експерт.

КМДА, Прокуратура і власник канатної переправи — мають свою правду

Як відомо, прокуратура ще у 2021 році намагалася зупинити роботу цього атракціону над Дніпром. У пресслужбі установи повідомили журналістам, що прокурори просили визнати незаконним та скасувати рішення КМДА про те, що переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без "досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя".

Однак КМДА каже, що заява Прокуратури має маніпулятивний характер.

— Трагедія не повинна ставати черговим предметом публічних маніпуляцій з боку правоохоронців, як про це вже свідчать публічні заяви органів прокуратури. Київська міська прокуратура у 2021 році через суд не намагалася скасувати роботу самого атракціону, лише оскаржувала результати інвестиційного конкурсу стосовно компанії-переможця та відповідне розпорядження КМДА, — переконують у пресслужбі.

За їхніми словами сам атракціон на той момент ще не існував як такий. А суди трьох інстанцій не задовольнили позов прокуратури, взявши до уваги, що учасник конкурсу мав необхідну дозвільну документацію.

До того ж місто заявило про готовність до співпраці зі слідством для справедливого розслідування. Таку ж готовність висловив і власник канатної переправи, директор ТОВ "Активна країна" та один із засновників компанії Денис Курта.

Тим часом правоохоронці вже вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження.

"Родичі загиблого мають право на компенсацію"

У соцмережах кияни зазначають, що перед тим, як скористатися атракціоном, підписували певний "папірець". В ньому нібито було вказано, що компанія не несе відповідальності у разі нещасних випадків.

Та як зазначає юрист, такі документи не мають юридичної сили, якщо буде доведено, що трагедія сталася через недбалість або порушення правил безпеки з боку компанії.

— Підписання будь-якого договору не звільнить посадових осіб власників або тих, що експлуатують цей атракціон, від відповідальності і обов'язків дотримуватись встановлених правил їх безпечної експлуатації, — наголошує Горелик.

Тобто, навіть якщо ви підписали такий документ, це не означає, що у разі нещасного випадку ви не зможете вимагати відшкодування.

— Родичі загиблого мають право на компенсацію, — говорить Горелик. Це може бути як моральна, так і матеріальна компенсація. А її суму визначать експерти, враховуючи всі обставини справи. Проте стягнути буде можливо виключно через кримінальне або цивільне провадження.

Чому важливо читати дрібний шрифт

Юрист нагадує, що чіткі правила експлуатації атракціонів були й до цього і встановлені наказом МНС України ще від березня 2006 року.

Відповідальність власників та працівників атракціонів велика. Вони повинні постійно перевіряти обладнання, навчати персонал діям у надзвичайних ситуаціях, забезпечувати пожежну та електричну безпеку, інформувати відвідувачів про правила користування атракціоном.

Тож ви маєте право спитати, коли востаннє атракціон проходив перевірку і навіть попросити відповідні документи. Важливо також звертати увагу на стан обладнання і якщо щось виглядає підозріло – краще від розваги відмовитися.

Нагадаємо, що зранку рятувальники знайшли тіло хлопця, який вчора впав внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту. Водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8 тис. кв.м дна річки під час занурень, а також 12 тис. кв.м за допомогою Ехолоту, але тіло знаходилося в 30 метрах від берега.