После решения Байдена: Трамп требует еще одни дебаты — уже с новым кандидатом от демократов

Он выдвинул свое требование

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов, призвал провести вторые президентские дебаты на канале Fox News, который считается более дружественным к нему, а не на ABC.

Об этом сообщает издание Associated Press. С таким предложением Трамп выступил после того, как узнал, что Байден снимает свою кандидатуру с гонки.

Трамп в своей соцсети написал, что любой, кто станет кандидатом от Демократической партии, должен встретиться с ним именно на Fox News, "а не на очень дружеском ABC".

Ранее Трамп и Байден договорились встретиться на вторых дебатах 10 сентября, проведенных каналом ABC. Даже сам Джо Байден заявлял, что готов провести еще одни прения со своим соперником Дональдом Трампом.

Отметим, что большой резонанс в американском обществе вызвали первые дебаты с республиканцем Дональдом Трампом, в ходе которых президент США показал очень невзрачные результаты. Это привело к тому, что даже его советники начали рекомендовать ему снять свою кандидатуру.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, действующий президент США Джо Байден сообщил, что выходит из предвыборной гонки. Он добавил, что будет выполнять свои обязательства до конца президентского срока. Он также пообещал позже выступить с обращением к нации, объясняя причины своего решения.

Ранее "Телеграф" писал, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Ее кандидатура получила огромную поддержку после того, как действующий президент США Джозеф Байден неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и у которых есть шансы на победу.