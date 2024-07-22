"Это конечно печально, но...": в сети придумали, как заработать на убийстве Фарион (видео)

Женщину застрелили средь бела дня

В популярной социальной сети TikTok появилась реклама панамы, которую носил предполагаемый убийца языковеда Ирины Фарион. Продавцы решили хайпонуть на убийстве женщины и сделали "чернушный" ролик.

Не всем украинцам пришелся по душе подобный маркетинговый ход, хотя некоторые все-же остались довольны. "Телеграф" рассказывает подробности скандальной истории.

В TikTok завирусилось видео с рекламой панам. Предприимчивые делки решили хайпонуть на убийстве Ирины Фарион и предложили своим покупателям преобрести панамку, которую носил предполагаемый злоумышленник.

В интернет-магазине готовы предложить своим клиентам три расцветки — черную, зеленую и бежевую. Стоимость панамки — 550 гривен.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на подобную рекламу и мнения в комментариях под видео разделились. Одни посчитали, что пиариться подобным образом вполне нормально и начали говорить о том, что авторы ролика — это "боги маркетинга":

Другие же назвали такую рекламу "дном" и резко негативно восприняли хайп на крови. Авторам также пожелали скорейшего выздоровления:

Напомним, известная языковед Ирина Фарион, неоднократно делавшая громкие и скандальные заявления, трагически умерла после покушения на нее. Врачи боролись за ее жизнью 4 часа, но сердце 60-летней женщины не выдержало.

Заметим, что покушение было совершено 19 июля вечером, однако по состоянию на 22 июля стрелявшего полиция еще не задержала. В то же время соседи рассказали, что неизвестный подозрительный юноша более 2 недель ходил возле дома Фарион.

В настоящее время у следствия есть три основные версии покушения на языковедку, в которых не исключают и "русский след".

Последнее интервью перед смертью Ирина Фарион дала "Телеграфу". В нем она говорила об украинском языке и русскоязычных военных, о Майдане, президентах Украины и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал все, что известно об убийстве Фарион. В материале говорится о неделях слежки нападающего, выстреле в голову и возможном "российском следе".