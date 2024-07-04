"Мощный менеджер": Зеленский прокомментировал информацию о влиянии Ермака в Украине

Зеленский не исключил того, что эти разговоры могут являться очередной дезинформацией РФ

Информация о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак имеет слишком много власти и имеет так называемый пульт к управлению всем, чем можно не отвечать действительности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Свой комментарий по поводу распространившейся в СМИ информации о "всемогущем" Ермака глава государства дал в интервью Bloomberg. Зеленский не исключил того, что эти разговоры могут являться очередной дезинформацией РФ.

Ведь Россия, по его словам, запускала очень много разной дезинформации. Вся она касалась того, что вместо президента страной руководят "теневые люди". Были слухи и о том, что президент не контролирует партию и не влияет на министров. Владимир Зеленский добавил, что не хочет "иметь влияние". Он просто живет по букве закона.

Президент также акцентировал внимание на том, что Ермак не первый, о ком распространяются подобные сплетни. Но добавил, что Андрей Ермак – мощный менеджер. "Один из очень мощных менеджеров в моей команде. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я и выполняет задачи ", — сказал президент.

Зеленский считает, что люди, критикующие Ермака за его влияние, пытаются атаковать президента.

"Вы должны понять все это работает для того, чтобы просто атаковать соответственно меня… и так всегда, когда вы хотите ослабить того или иного человека, вы будете бить по команде. А когда вы добьете команду этого человека вы начнете бить по этому президенту. Мной недовольны не только россияне... Не только россияне хотят слабого президента Украины", — объяснил Зеленский.

Напомним, что в апреле Андрей Ермак попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time в категории Лидеры. Он стал единственным украинцем, вошедшим туда. Г-на Зеленского в список не включили.

В середине мая о том, что глава ОП стал самым влиятельным руководителем администрации президента в истории Украины, написало The Washington Post. В статье отмечалось, что условия военного положения в Украине сконцентрировали "исключительную власть" в Офисе президента. А руководитель офиса Ермак стал настолько влиятельным, что его практически не отличить от главы государства.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал, пригласят ли Россию и Путина во второй Саммит мира.