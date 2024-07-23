Не только усадьба Зеленского. ТОП-5 исторических домов Киева, которые сносят даже в войну

Образ столицы изменился до неузнаваемости

В Киеве уже несколько дней обсуждают скандал со сносом исторического здания на улице Конисского. Речь о кирпичной усадьбе Малинина, также известной как усадьба Зеленских, с легкой руки застройщика навсегда прекратила свое существование.

Улица Конисского (бывшая Тургеневская) – лакомый объект для застройщиков. В предыдущие несколько лет образ данной улицы в центре Киева изменился до неузнаваемости. "Телеграф" вспоминает, какие еще дома были в последнее время разрушены в столице:

Дом на Конисского, 17

Через дорогу от усадьбы Зеленского стоит полуразваленный дом Рутковского (его обещают реставрировать). Рядом с домом Рутковского находилось другое историческое здание, жилой дом.

В январе 2019 четырехэтажный жилой был уничтожен. Здание, построенное в 1900 году, было ярким представителем архитектуры Киева начала ХХ века, его фасад — много декорирован. Кроме исторической ценности, здание было важной составляющей архитектурного облика улицы.

Дом на Конисского, 17, до и после сноса

Здание "Цветы Украины"

Здание "Цветы Украины" на улице Сечевых Стрельцов, 49 является знаковым архитектурным сооружением советского модернизма середины 20-го века. Каскады созданы специально для цветочных оранжерей, а фасад был окутан виноградом, росшим здесь десятки лет.

Дом "Цветы Украины" до и после

11 июля 2021 года на территории бывшего магазина-оранжереи "Цветы Украины" появилась тяжелая техника. Начались работы по демонтажу фасада, но их удалось остановить из-за протестов общественных активистов.

В таком состоянии, без окон, с полуразвалившимся фасадом здание стоит уже три года и разрушается от погодных условий. Дело в том, что статус дома под вопросом, пока он находится под арестом, а в судах до сих пор продолжаются слушания.

В 2022 году ОАСК в последние мгновения своего существования принял решение о лишении памятника модернизма охранного статуса. Пока это решение обжалуют.

Усадьба Ивана Бахарева

Историческое здание начала 19 века, которое называют усадьбой Ивана Бахарева и "Дачей на Львовской" сгорело в апреле 2022 года. Расположена по улице Львовской, 3.

Сооружение имеет охранный статус, относится к коммунальной собственности и было в списке объектов на приватизацию. Была создана в 1897 году по проекту архитектора Александра Кривошеева и техника Александра Хойнацкого прямо посреди соснового леса. В 1897-1916 годах там жил мещанин Иван Бахарев с семьей.

В конце 2022 года остатки памятника выставили на продажу, но аукцион отменили.

Дом купца Уткина

Киев лишился дома купца Уткина в апреле 2021 года. Он был построен по ул. С. Петлюры, 29 в стиле неоренессанс в начале 20 века, архитектор: Александр Вербицкий.

Это историческое здание имело значительную архитектурную и историческую ценность, однако не имело статуса памятника архитектуры, что позволило владельцам самостоятельно принять решение о демонтаже.

После сноса здания прокуратура открыла уголовное производство, но детали расследования остаются неизвестными. Этот случай ярко иллюстрирует проблемы с охраной архитектурного наследия в Украине, где многие исторические здания остаются без защиты.

200-летний дом на Подоле

В августе 2023 года на улице Ярославской, 13, в пять утра снесли одно из старейших зданий Подола. Дом был построен после большого пожара в июле 1811 года и был ценен образцом старинной застройки Подола.

По факту самовольного износа исторической памятки полицией было открыто уголовное производство. Однако больше об этом деле ничего не слышали. В КГГА разрешение на проведение работ не предоставлялось. Несмотря на историческую ценность, здание на учете как памятник или объект культурного наследия не состояло.

Активисты утверждали, что на этом месте планируют построить четырехэтажный клубный дом.

Как сообщалось ранее, жители Киева заметно обеспокоились состоянием Северного моста. В некоторых местах пользователи сети заметили ржавые перила и потрескавшееся покрытие.