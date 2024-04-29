Незаконная застройка на территории НАУ: скандальное разрешение на строительство 14 ЖК аннулировано

Учебное заведение продолжает отстаивать свои интересы

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины аннулировала разрешение на строительство 14 жилых комплексов на территории Национального авиационного университета. Этот проект не отвечал строительным нормам и не имел никакой выгоды для государства и вуза.

Об этом сообщила новоизбранная и.о. ректора Ксения Семенова. По ее словам, она подала соответствующее заявление.

"Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины аннулировала разрешение (Регистрационный номер ІУ013210909218) на выполнение строительных работ на территории Национального авиационного университета по моему заявлению. Перед тем соответствующее решение принял Наблюдательный совет НАУ", — написала Семенова.

Вытяг из реестра

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) выдала это разрешение в 2021 году, буквально в последний день своего существования, подобно многим другим сомнительным разрешениям, выданным этой организацией.

В октябре 2021 года ДИАМ выявила ряд существенных нарушений при выдаче этого разрешения. Этот проект не отвечал установленным строительным требованиям. Там не указывалось ни одной социальной инфраструктуры.

Застройка НАУ

"19 июля 2022 года суд принял к рассмотрению исковое заявление ДИАМ о признании противоправными и отмене градостроительных условий от 29.04.2014 года, предшествовавших выдаче разрешения на строительство новых 14 жилых комплексов на территории НАУ. Дело еще не передано в КОАС после ликвидации ОАСК" – отмечает и.о. ректора.

Семенова подчеркнула, что университет будет продолжать отстаивать свои интересы.

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