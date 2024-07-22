В Киеве снесли дом Зеленского: скандальная история получила продолжение

Здание было в списке запрещенных к сносу

В КГГА заявили о том, что Киев будет подавать в суд на застройщика, который снес усадьбу Зеленских. Также город будет судиться и с владельцами здания, которое представляло историческую ценность и находилось в списке запрещенных к сносу.

Киевские власти намереты потребовать от застройщика и владельца усадьбы полностью восстановить строение. Об этом сообщается в пресс-службе КГГА.

В Киеве на днях снесли историческо здание — усадьбу Малинина также известную, как усадьба Зеленских, которая расположена на улице Конисского, 22. В связи с этим, мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и с владельцами здания, которое нагло уничтожили.

У них планируют потребовать заново отстроить усадьбу в том виде, который она имела до сноса.

Кроме этого, отмечается, что землю под усадьбой Зеленских город не передавал владельцу здания, что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка.

"Также городские власти будут настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, которые стоят за процессом уничтожения усадьбы. Город будет всячески способствовать правоохранителям, предоставлять необходимую документацию, чтобы расследование было объективным и виновные были привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, что "ООО "Тургенев Билд" снес историческую Усадьбу Зеленских, 1890 года. Активисты, пытавшиеся помешать демонтажу – были избиты тетушками", — написал Перов.

По данным расследователя Владимира Бондаренко, совладельцем компании-застройщика "Тургенев билд" является экс-депутат Киевского горсовета Николай Негрич, 1982 года рождения.

Негрич является зятем Михаила Голици, который в свою очередь является руководителем главного комитета жилищного обеспечения КГГА и бывшим главой "Київміськбуда". По данным Бондаренко, именно Голица дал добро на отселение жильцов и вывод усадьбы в частную собственность.

При том Голиця и Негрич уже светились в расследовании "Наши деньги" о выделении их компаниям миллиарда гривен "Житлоінвестбудом".

Для справки: Усадьба Зеленских — двухэтажное здание в Киеве, построенное из дерева и обложенное кирпичом. Одно из старейших построек на улице Конисского и последнее деревянное здание улицы. Входит в "Список исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите", то есть их запрещено сносить или реконструировать.

Здание построили как усадьбу купца и профессора Василия Малинина, но потом там проживала семья мещанина Зеленского.

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