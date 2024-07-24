Кто действительно разрушил усадьбу Зеленских в Киеве? Называем всех причастных

Вокруг "усадьбы Зеленских" переплелись интересы сразу нескольких влиятельных групп, семейных кланов и связанных с ними компаний.

Эпопея с умышленным разрушением исторического строения XIX в. в Киеве по улице Конисского, 22 (известной также как "усадьба Зеленских" и "усадьба Малинина"), тянется уже длительное время. И когда 19 июля здание снесли, это вызвало огромный резонанс в прессе и соцсетях.

"Телеграф" провел собственное расследование и выяснил всю цепочку причастных к уничтожению исторической усадьбы. Также мы рассказываем, кто из чиновников тормозил сохранение памятника, чем собственно дал шанс на его уничтожение. Детальнее в нашем материале.

Первые попытки сноса и соседняя застройка

Попытки лишить Киев исторического здания начались примерно с 2017 года, когда вплотную к дому застройщик построил клубную многоэтажку с претенциозным названием ЖК "Тургенев".

После первой очереди ЖК застройщик запланировал построить вторую, как раз на месте "усадьбы Зеленских", и в 2018 году даже начал ее демонтаж. Но здесь включились активисты и даже добились внесения здания в список "культурного наследия" КГГА.

С тех пор застройщик через суд пытался "пробить" разрешение на снос здания, а параллельно перманентно "подразрушал" усадьбу. Активисты в свою очередь напрягали городские власти, правоохранительные органы. Те реагировали довольно вяло. Но им все же удалось через суд наложить арест на земельный участок и само здание "с запретом пользования, распоряжения и отчуждения любым лицам указанным имуществом". Этот запрет действует и поныне.

Но зданию это не помогло. Вечером 19 июля 2024 года застройщик подогнал тяжелую технику и "усадьба Зеленских" прекратила свое существование. По словам очевидцев, полиция, которую моментально вызвали активисты, приехала ровно через 5 минут после того, как упал последний камень.

Разрушена вандалами-застройщиками историческая "усадьба Зеленских". Фото с ФБ активиста Дмитрия Перова

А вот дальше началось кое-что неожиданное для застройщиков, которые, вероятно, хотели провернуть все "по-тихому". На вандализм отреагировало множество народа. И если с активистами и журналистами все понятно, то подключившиеся депутаты, правоохранители, представители министерств, КГГА и даже сам Кличко, наверное, стали для вандалов настоящим шоком.

Под таким давлением застройщик уже пообещал "восстановить" разрушенную усадьбу. А одному из формальных владельцев здания прилетело подозрение от Нацпола сразу по трем статьям — по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия (ч.2 ст. 298 УК Украины); самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины) и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины).

Национальная полиция вручает подозрение владельцу "усадьбы Зеленских"

Кто формальные владельцы "усадьбы Зеленских"

По данным Государственного реестра прав юридически владельцами разрушенного ныне дома по адресу г.Киев, ул.Конисского, 22 являются двое физических лиц.

Первый, с долей 19/50 – это Сибилев Егор Дмитриевич, получивший эту недвижимость в собственность в сентябре 2021 года по договору купли-продажи.

Второй, владеющий двумя частями – 149/300 и 37/300, это Гречко Михаил Михайлович. Он получил свои доли по договорам обмена в ноябре 2015 года. Проще говоря, получил участок в обмен на какую-то свою собственность.

По имеющейся у "Телеграфа" информации, именно Михаил Гречко "пробил" через архитектурный департамент КГГА градостроительные условия и ограничения, а затем через Департамент территориального контроля пытался получить разрешение на "временное нарушение благоустройства" (читай — работы по разрушению здания). Ему 32 года, поэтому он вполне может быть тем же лицом, которому Национальная полиция 23 июля вручила подозрение (в сообщении говорится о 32-летнем мужчине). Если это так, то выходит, что именно он руководил процессом разрушения усадьбы 19 июля.

Данные Реестра имущественныхправ по владельцам "усадьбы Зеленских"

В чьих интересах разрушали усадьбу

Кто причастен к разрушению "усадьбы Зеленских" - telegraf.com.ua

Если внимательно присмотреться к ситуации с "усадьбой Зеленских", можно заметить, что вокруг небольшого здания переплелись интересы сразу нескольких влиятельных групп, семейных кланов и связанных с ними компаний. Выглядит так, что ситуация выходит далеко за пределы кейса с усадьбой.

Начнем с формальных владельцев. Некоторые из активистов называют Егора Сибилева только зиц-владельцем. Это верно, но не совсем так. В свое время он был бенефициаром в ООО "АЛЬФА СТАР ТЕЛЕКОМ", которое, согласно доступному через Prozorro соглашению, получило подряд на "реконструкцию общественного дома под жилой дом" по адресу Тургеневская, 22а. Работы проводились по заказу ООО "Солбудинвест", а подписантом соглашения был Ярослав Гречко (родной брат другого нынешнего владельца "усадьбы Зеленских"). Владельцами компании ООО "Солбудинвест" в то время были братья Бесаги — Виктор и Владимир, которые также причастны к разрушению исторического здания (об этом ниже).

Договор, подтверждающий связи Егора Сибилева и братьев Бесаг. Данные с сайта Prozorro

За свою работу Сибилев получил 7 млн. грн. Но интересно здесь даже не это, а то, что после успешной "реконструкции" компания Сибилева начала выигрывать миллионные строительные тендеры, хотя раньше в государственных торгах не участвовала. Один из таких – реконструкция школы в Соломенском районе за 116 млн грн. Ее, кстати, затем представил мэр Киева Виталий Кличко.

Михаил Гречко. Сервис Youcontrol указывает его как бенифициара трех компаний, самая заметная из которых — ООО "ТУРГЕНЕВ БИЛД". По данным активистов, именно она строила ЖК "Тургенев", и именно в интересах этой компании и была разрушена "усадьба Зеленских".

Здесь самое интересное то, что совладельцем компании является некое ООО "КРЕДЭКС". А им, в свою очередь, через кипрский оффшор владеет Николай Негрич, депутат Киевсовета, и (какая неожиданность) член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Связь депутата Киевсовета Николая Негрича с владельцем "усадьбы Зеленских". По данным системы YouControl

Кроме того, Николай Негрич женат на дочери еще одного одиозного депутата Киевсовета — Михаила Голицы, который около 15 лет возглавлял Управление строительства КГГА. Известен он также как бывший руководитель компании "Киевгорстрой". Считается, что за время пребывания Голицы в должности ни один застройщик не мог чихнуть без его согласования. После ухода с должности значительную часть своего влияния он сохранил, в том числе и через своего зятя.

"Все мы понимаем, что и Гречко, и Сибилев это подставные лица. Настоящие владельцы — это Негрич и Голица. А братья Бесаги — это фактически другие совладельцы, или, будем так говорить — скорее распорядители денег Негрича", — рассказал "Телеграфу" "общественный активист и главный защитник "усадьбы Зеленских" Дмитрий Перов.

Братья Бесаги. Во время разрушения дома активисты зафиксировали, что техника, с помощью которой происходил вандализм, принадлежит компании ООО ПВЦ "Сервит", которая, по данным государственных реестров, принадлежит в равных долях братьям Бесагам.

Владельцы компании "Сервит". По данным системы YouControl

Бесаги не новички в строительной сфере. Тяжеловесами их назвать нельзя, но их компании, в частности упомянутые "Солбудинвест" и "Сервит", выиграли немало строительных тендеров у коммунальщиков, от небольших, на несколько десятков тысяч, до многомиллионных.

Процесс разрушения "усадьбы Зеленских". Фото с ФБ активиста Дмитрия Перова

Интересный момент: известно также, что братья Бесаги являются двоюродными братьями других братьев – Ярослава и Михаила Гречков (последний, напомним, является формальным владельцем "усадьбы Зеленских").

Активисты считают, что все это очень пахнет непотизмом, который тянется от братьев застройщиков к зятю со свекром в верхушке киевской власти.

Молчаливая помощь власти застройщику

КГГА. Это сейчас, когда фото разрушенной "усадьбы Зеленских" на Facebook чуть ли не у каждого, департаменты Киевской городской госадминистрации запылали праведным гневом и призывами кары небесной на головы застройщиков-вандалов. А лишь месяц назад Департамент градостроительства и архитектуры, например, спокойно согласовал градостроительные условия и ограничения, что открыло путь к сносу усадьбы.

В свою очередь Департамент охраны культурного наследия КГГА (вернее, консультативный совет при нем, без согласования которого Департамент не может принимать определенные решения) то и дело блокирует включение "усадьбы Зеленских" в Перечень памяток г.Киева. Самое интересное, что последнее такое решение совет при департаменте принял 22 июля, то есть после сноса здания и на пике массовых протестов против действий вандалов. Члены этого совета при голосовании просто удержались, побоявшись взять на себя ответственность. Активисты уже прямо говорят, что представители совета "на кошельке" у застройщика, потому и прячут головы в песок.

Департамент охраны культурного наследия КГГА проваливает голосование по "усадьбе Зеленских". Фото с ФБ активиста Дмитрия Перова

Мэр Киева Виталий Кличко обвиняет во всем Парламент, Правительство и, в частности, Минкульт. Мол, именно там тормозятся решения о придании зданиям статуса исторических памятников.

Министерство культуры в свою очередь говорит, что виновата КГГА, которая присылает ведомству документацию с ошибками. "О Доме Евмения Зеленского. Он не внесен в Государственный реестр недвижимых памятников только по одной причине. КГГА за все время не смогла подготовить и предоставить необходимую для внесения здания в Перечень объектов культурного наследия учетную документацию", — говорится, в частности, в заявлении Минкульта.

Проще говоря, Минкульт хочет показать, что ни сном ни духом не знал о намерениях разрушить "усадьбу Зеленских". Хотя информация об этом активно распространялась в СМИ несколько лет. А даже если и не знал, значит, в аналитическом отделе министерства сидят не специалисты. Или люди, которым просто безразличны подобные вопиющие случаи.

В общем, спор между КГГА и Минкультом напоминает некий пин-понг, когда чиновники, в компетенции которых принимать подобные ответственные решения, пытаются переложить ответственность друг на друга. Хорошо, что от публичности этих пикирований есть смысл.

Ведь после скандала Министерство культуры все же напряглось и приняло решение, по которому уже снесенная "усадьба Зеленских" отнесена к памятникам архитектуры. Теперь дело за Департаментом культурного наследия КГГА, который должен официально внести его в перечень памяток города.

Национальная полиция. На первый взгляд, в истории с "усадьбой Зеленского" правоохранители действовали в пределах компетенции. И арест на здание был наложен, и на вызовы они приезжали.

Настораживает несколько вещей. Во-первых, за все время, пока активисты кричали о намерениях застройщика разрушить историческую памятку, ни одно физическое лицо, ответственное за вандализм, так и не понесло наказание. Да, определенные публичные движения со стороны полиции наблюдались, но, говорят активисты, в большинстве случаев напоминали действия "для картинки".

Полиция не пришла на вызов после разрушения "усадьбы Зеленских". Фото с ФБ активиста Дмитрия Перова

Во-вторых, ситуация с вызовом 19 июля, когда техника снесла здание. Полиция тогда прибыла как раз "достаточно вовремя", чтобы зафиксировать обломки и пожурить исполнителей. Хотя прибудь они сразу после звонка, здание можно было спасти.

Это могло произойти из-за того, что местные полицейские не совсем, так сказать, компетентны. Или в случае, когда их кто-то "попросил" закрывать глаза на ситуацию с "усадьбой Зеленского". Зная наши реалии, последний вариант полностью исключать нельзя.

"Этого тоже не стоит отвергать, но я думаю, что если и были какие-то договорняки – то не на уровне главка, а на уровне конкретного отделения полиции. Потому что когда приехали патрульные – то они практически ничего не хотели делать. Но когда еще через 10 минут приехала следственно-оперативная группа, заместитель начальника Шевченковского райотдела – это движение началось и даже довольно бурное.

Хорошо, что полицейские начали активничать хоть после факта вандализма и выдвинули соответствующие обвинения. Теперь будет интересно наблюдать, понесет ли кто реальное наказание, и, собственно, кто именно это будет – козел отпущения, или реальные заказчики разрушения.

Что дальше?

После громкого скандала и резонансных заявлений от власти историческая "усадьба Зеленского", похоже, получила второй шанс. Но скорее всего шанс этот достаточно призрачный.

Так, вызванный 22 июля на заседание в КГГА совладелец здания (активисты говорят, что это был Михаил Гречко) пообещал, что здание, якобы, будет восстановлено в предыдущем виде. И согласился даже подписать меморандум. О подписании соответствующего меморандума Виталий Кличко с помпой заявил уже на следующий день.

Но ни его положения, ни фамилии подписантов со стороны застройщика до сих пор общественности неизвестны.

Кроме того, в кулуарах представитель застройщика хвастался, что намерен подать в суд, чтобы не признать здание историческим памятником. Согласитесь, как-нибудь мало напоминает конструктивный подход.

"Эти заявления о меморандуме – довольно странные. Мы видим красивую картинку с представителем департамента КГГА и представителем застройщика. Но совершенно не понимаем, ни о чем этот меморандум, текст его нигде не опубликован. И даже если там какое-то хорошее содержание, например действительно относительно восстановления этого здания, юридически нет никаких рычагов влияния для его выполнения. Если застройщик не захочет его выполнять, то наказание для него не предусмотрено. Да и заявления от Кличко звучат как-то не совсем логично – с одной стороны, он подает на застройщиков в суд, с другой подписывает с ними же меморандум", — объясняет Дмитрий Перов.

То, что Министерство культуры приняло, якобы, важное решение — считать здание историческим памятником — тоже показательно, но вряд ли даст эффект. Ведь решение принято слишком поздно. Кроме того, до сих пор остается непонятной позиция Департамента охраны культурного наследия КГГА. Далеко не факт, что он выполнит решение Минкульта, а не спустит его на тормозах, прикрываясь меморандумом.

Застройщик и КГГА подписали меморандум о возобновлении "усадьбы Зеленских". Фото — с ФБ Виталия Кличко

"На данный момент, поскольку Департамент охраны культурного наследия до сих пор не предоставил зданию статус памятника и не хочет признавать это здание ценным – у него правовой статус обычного здания. Нормы закона, которая могла бы обязать владельца обычного здания после его разрушения его восстановить – нет. И, соответственно, правового основания обращения в суд (о котором говорю Кличко). Что касается решения Минкульта, то да, оно обязательно для департамента КГГА. Но практика и жизнь показывают, что даже такие, вроде бы обязательные решения, – не всегда выполняются. Я думаю, что сейчас департамент будет саботировать это решение, прикрываясь этим меморандумом. Все знают о самом известном меморандуме – Будапештском. Вспомните, как он выполняется", — говорит Дмитрий Перов.

Активист пояснил, что если бы действительно городские власти, и в частности мэр Виталий Кличко, хотели восстановления этого здания – то был только один выход – предоставить той части здания, которае осталось, то есть цокольному полуэтажу – статус памятника и обязать восстановить всю здание, обратившись в случае неисполнения в суд.

Дмитрий Перов также считает, что на данном этапе нужно посмотреть, как отреагирует на решение Минкульта о признании "усадьбы Зеленского" историческим памятником Департамента охраны культурного наследия КГГА.

"Если департамент будет саботировать это решение и не включит здание в Перечень достопримечательностей города Киева – мы будем обращаться в суд. А в эту субботу мы собираемся провести еще одну акцию. Потому что нам очень не понравилось поведение профильного департамента, где из 12 членов только трое были за сохранение достопримечательности. Поэтому мы будем продолжать акции.

Когда текст уже был готов к публикации, поступило резонансное сообщение от Дмитрия Перова о том, что к зданию снова подогнали технику и собираются сносить то, что от него осталось. Это может создать проблемы при предоставлении статуса зданию. Активист призвал неравнодушных киевлян остановить очередную серию вандализма.

Технику снова пригнали к "усадьбе Зеленских". Фото с ФБ активиста Дмитрия Перова

24 июля Шевченковский районный суд Киева избрал Михаилу Гречко меру пресечения в виде личного обязательства: до 23 сентября на него возложены обязанности прибывать к следователю, сообщать об изменении места жительства, не общаться со свидетелями и сдать паспорта.

"Телеграф" в свою очередь будет внимательно следить за этим делом, и будет информировать своих читателей о его ходе. Также издание обратилось с запросами в КГГА и столичную полицию, чтобы прояснить больше деталей и понять, будут ли они искать причастных к уничтожению памятника и наказывать их за бездействие.