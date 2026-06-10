Где учиться после школы, чтобы зарабатывать 10 тысяч долларов. Три направления с большими зарплатами

Параллельно нужно изучать английский, без него такие зарплаты невозможны

Многим украинским выпускникам и их родителям пора решать, где учиться после школы, чтобы получить профессию, которая приносила бы стабильный доход. "Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, какие направления дадут шанс в будущем зарабатывать 10 000 долларов (около 445 тысяч гривен) в месяц.

Три направления обучения, которые в перспективе могут позволить выйти на уровень зарплаты в 10 тысяч долларов, назвал искусственный интеллект Gemini. Важно понимать, что ни один диплом сам по себе не гарантирует такую зарплату. На таком уровне не платят за "корочку", получать такие деньги можно только обладая уникальными навыками и способностью брать на себя ответственность. Обычно речь идет о работе в международных компаниях или на рынке США/ЕС.

Искусственный интеллект и анализ данных

Мир вошел в эру нейросетей, которые в дальнейшем будут только развиваться. Поэтому будут иметь спрос профессии, умеющие их создавать, обучать и внедрять в бизнес.

Куда поступать: Специальности "Компьютерные науки", "Прикладная математика", "Системный анализ" или "Инженерия программного обеспечения"

Обычным разработчикам сейчас в Украине в среднем платят 3000-6000 долларов. Получать "десятку" могут специалисты по машинному обучению, те, кто оптимизируют бизнес-процессы для гигантов типа Google, Meta или крупных американских стартапов.

Международные финансы и инвестиционный банкинг

Те, кто управляет крупными капиталами, получают огромные комиссионные и бонусы. Эти специалисты могут рассчитывать на зарплаты значительно выше среднего уровня.

Куда вступать: Международные экономические отношения, Финансы и кредит, Количественные финансы (Quantitative Finance). Самый перспективный выбор – топовые вузы или программы двойных дипломов с европейскими университетами.

Хотя базовая ставка в сфере может быть более скромной, годовые бонусы за успешные сделки (слияние компаний, выход на биржу) часто превышают годовую зарплату. Главное условие – безупречный английский и аналитический склад ума.

Кибербезопасность

Бизнесы переходят в цифровой формат, количество кибератак растет. Привлечение специалистов по защите данных – вопрос выживания для корпораций и государств.

Куда поступать: "Кибербезопасность и защита информации", "Информационные системы и технологии".

Ущерб от утечки данных или блокировки системы может стоить компаниям миллионы. Поэтому они готовы хорошо платить экспертам, способным создать "цифровую крепость" или ликвидировать последствия хакерской атаки.

Ключ к успеху – английский на высоком уровне

Любое из этих направлений требует знания английского языка на уровне Fluent (C1/C2). Дело в том, что, для того чтобы получать зарплату на уровне 10 тысяч долларов, необходимо ориентироваться на работу с иностранными заказчиками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда поступать после школы, чтобы зарабатывать 5000 долларов.