Владелец "АТБ" откроет огромный ТРЦ нового формата под Киевом: как он будет выглядеть
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Комплекс должен стать одним из самых крупных торговых объектов в районе
Под Киевом построят новый ТРЦ "Жито" — его планируют отрыть в Боярке. Застройщик — компания BGV Development, принадлежащая бизнесмену Геннадию Буткевичу, также владеющему "АТБ". Подобный ТРЦ уже второй в пакете компании.
Общая площадь будущего ТРЦ составит около 24 000 кв. м. Из них более 16 000 кв. м отведут под торговые и коммерческие помещения. Для посетителей также обустроят паркинг более чем на 600 автомобилей.
Особенность ТРЦ в том, что "Жито" должна быть в формате Community Lifestyle Center — современного семейного центра регионального масштаба. В ТРЦ планируют открыть магазины международных и украинских брендов, супермаркет, операторов электроники, fashion-ритейл, питание, а также детские и развлекательные просторы.
В компании говорят, что новый комплекс позволит жителям Боярки и населённых пунктов вокруг получить доступ к сетевым магазинам, сервисам и заведениям досуга без необходимости ехать в Киев. За разработку архитектурной концепции отвечает бюро Ars Longa. Точная дата открытия не известна, однако обычно на реализацию уходит 1,5–2 года.
Первый ТЦ "Жито" открыли в 2025 году в Житомире. Он в несколько раз меньше по площади, чем проекта в Боярке. Поскольку компания BGV Development принадлежит владельцу "АТБ" Геннадию Буткевичу, можно предположить, что именно этот супермаркет может стать "якорным", аналогично житомирскому ТЦ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что находящийся под землей киевский ТРЦ "Метроград" могут изменить до неузнаваемости. Его могут превратить в парковку и укрытие.