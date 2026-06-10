Владелец "АТБ" откроет огромный ТРЦ нового формата под Киевом: как он будет выглядеть

Комплекс должен стать одним из самых крупных торговых объектов в районе

Под Киевом построят новый ТРЦ "Жито" — его планируют отрыть в Боярке. Застройщик — компания BGV Development, принадлежащая бизнесмену Геннадию Буткевичу, также владеющему "АТБ". Подобный ТРЦ уже второй в пакете компании.

Общая площадь будущего ТРЦ составит около 24 000 кв. м. Из них более 16 000 кв. м отведут под торговые и коммерческие помещения. Для посетителей также обустроят паркинг более чем на 600 автомобилей.

Особенность ТРЦ в том, что "Жито" должна быть в формате Community Lifestyle Center — современного семейного центра регионального масштаба. В ТРЦ планируют открыть магазины международных и украинских брендов, супермаркет, операторов электроники, fashion-ритейл, питание, а также детские и развлекательные просторы.

Концепция ТРЦ "Жито" с колосьями у входа/ Фото прессслужбы

Парковка рассчитана на 600 автомобилей/ Фото прессслужбы

В компании говорят, что новый комплекс позволит жителям Боярки и населённых пунктов вокруг получить доступ к сетевым магазинам, сервисам и заведениям досуга без необходимости ехать в Киев. За разработку архитектурной концепции отвечает бюро Ars Longa. Точная дата открытия не известна, однако обычно на реализацию уходит 1,5–2 года.

Первый ТЦ "Жито" открыли в 2025 году в Житомире. Он в несколько раз меньше по площади, чем проекта в Боярке. Поскольку компания BGV Development принадлежит владельцу "АТБ" Геннадию Буткевичу, можно предположить, что именно этот супермаркет может стать "якорным", аналогично житомирскому ТЦ.

ТЦ "Жито" в Житомире/ Соцсети ТЦ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что находящийся под землей киевский ТРЦ "Метроград" могут изменить до неузнаваемости. Его могут превратить в парковку и укрытие.