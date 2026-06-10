Забудьте об обычных москитных сетках: испанцы рассказали, какая альтернатива эффективно защищает от насекомых

Этот вариант легко повесить, ведь он не требует сложного монтажа

С наступлением тепла многие люди открывают окна, чтобы впустить свежий воздух. Однако вместе с ним в дом часто попадают насекомые, которые мешают спокойствию, особенно в вечернее и ночное время.

Именно поэтому всё больше внимания привлекают альтернативные способы защиты окон без использования традиционных москитных сеток. Одну из них предложило издание "Okdiario".

Чем заменяют привычные сетки

Вместо жестких конструкций всё чаще используют легкие текстильные решения в виде полупрозрачных штор-сетки. Их можно заказать в украинских интернет-магазинах. Они выполняют сразу две функции: пропускают свежий воздух и свет, но создают барьер для насекомых.

Вместо москитной сетки можно купить белую сетчатую гардину. Фото: rozetka

Такие изделия не перегружают интерьер и выглядят более эстетично по сравнению со стандартными сетками, иногда портящими вид окна.

Как работает альтернативное решение

Основой служит очень мелкая сетчатая ткань белого или светлого цвета. Она хорошо пропускает дневной свет, но задерживает насекомых и частично защищает от посторонних взглядов.

Монтаж максимально прост: ткань закрепляется на легкой штанге или карнизе над окном. При необходимости ее можно подрезать под размер проема без сложных инструментов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как быстро сделать москитную сетку своими руками, если ее сорвало ветром.