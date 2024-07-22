Застройщик обязался восстановить усадьбу Зеленского: активисты уже нашли "зраду"
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Здание так и не попало в список городских достопримечательностей
В Киеве после разрушения усадьбы Зеленских (Малинина) поднялся громкий скандал. В конечном итоге застройщик обязался восстановить здание.
Об этом сообщил сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец в своем Facebook. Он также добавил, что полиция проводит обыски у владельцев дома и в строительной компании.
"После горячей дискуссии во время заседания консультативного совета Департамента культурного наследия представитель владельца усадьбы Зеленских заверил общину и власть города, что за свой счет восстановит здание", — написал он.
Депутат подчеркнул, что фракция инициировала подписание соответствующего меморандума между владельцем, департаментом культурного наследия и представителями общественности.
Также Белоцерковец добавил, что правоохранители "наконец-то включились" и начали обыски в доме застройщика и владельца усадьбы.
Примечательно, что активист Дмитрий Перов отметил, что консультативный совет Департамента культурного наследия примерно в то же время отказался вносить усадьбу Зеленский в список достопримечательностей Киева. По его словам, это произошло уже в третий раз с 2022 года.
"Действия — а точнее бездействие Департамента прямо привели к разрушению исторического памятника в прошлую пятницу. А отказ в предоставлении ему статуса исключает юридический механизм по обязательству его восстановления согласно ЗУ "Об охране культурного наследия", — написал Перов.
В Департаменте в свою очередь говорят, что усадьба расположена на территории центрального исторического ареала, а потому не могут давать какие-либо разрешения, поскольку все проекты должны согласовываться с Минкультом.
Усадьба Зеленских — двухэтажное здание в Киеве, построенное из дерева и обложенное кирпичом. Одно из старейших построек на улице Конисского и последнее деревянное здание улицы. Входит в "Список исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите", то есть их запрещено сносить или реконструировать.
Здание было частично снесено 20 июля ООО "Тургенев Билд", совладельцем которого является зять руководителя главного комитета жилищного обеспечения КГГА и экс-депутат Киевского горсовета Николай Негрич.