Застройщик обязался восстановить усадьбу Зеленского: активисты уже нашли "зраду"

Здание так и не попало в список городских достопримечательностей

В Киеве после разрушения усадьбы Зеленских (Малинина) поднялся громкий скандал. В конечном итоге застройщик обязался восстановить здание.

Об этом сообщил сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец в своем Facebook. Он также добавил, что полиция проводит обыски у владельцев дома и в строительной компании.

"После горячей дискуссии во время заседания консультативного совета Департамента культурного наследия представитель владельца усадьбы Зеленских заверил общину и власть города, что за свой счет восстановит здание", — написал он.

Депутат подчеркнул, что фракция инициировала подписание соответствующего меморандума между владельцем, департаментом культурного наследия и представителями общественности.

Также Белоцерковец добавил, что правоохранители "наконец-то включились" и начали обыски в доме застройщика и владельца усадьбы.

Примечательно, что активист Дмитрий Перов отметил, что консультативный совет Департамента культурного наследия примерно в то же время отказался вносить усадьбу Зеленский в список достопримечательностей Киева. По его словам, это произошло уже в третий раз с 2022 года.

"Действия — а точнее бездействие Департамента прямо привели к разрушению исторического памятника в прошлую пятницу. А отказ в предоставлении ему статуса исключает юридический механизм по обязательству его восстановления согласно ЗУ "Об охране культурного наследия", — написал Перов.

В Департаменте в свою очередь говорят, что усадьба расположена на территории центрального исторического ареала, а потому не могут давать какие-либо разрешения, поскольку все проекты должны согласовываться с Минкультом.

Усадьба Зеленских — двухэтажное здание в Киеве, построенное из дерева и обложенное кирпичом. Одно из старейших построек на улице Конисского и последнее деревянное здание улицы. Входит в "Список исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите", то есть их запрещено сносить или реконструировать.

Здание было частично снесено 20 июля ООО "Тургенев Билд", совладельцем которого является зять руководителя главного комитета жилищного обеспечения КГГА и экс-депутат Киевского горсовета Николай Негрич.