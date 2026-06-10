Красный кирпич уходит в прошлое: ему создали замену, которая спасает от сильной жары

Есть три преимущества в этой технологии

Поскольку летняя жара и волны экстремальных температур с каждым годом усиливаются, ученые и дизайнеры активно ищут решения по защите жителей городов. Но выход есть.

Двое швейцарских промышленных дизайнеров, Андрен Стокер и Люк Швайцер, разработали инновационный модульный кирпич, способный снижать температуру окружающей среды на 9 градусов по Цельсию. Об этом пишет okdiario.

Главная цель проекта – борьба с эффектом "городского теплового острова", когда асфальт, бетон и другие твердые материалы накапливают тепло днем и медленно отдают его ночью, превращая города в раскаленные ловушки.

Как работает технология

Система Bloc производится с помощью 3D-печати из терракоты (неполивной выжженной глины). Материал работает по физическому принципу "испарительного охлаждения", известному человечеству уже многие столетия. Благодаря своей пористой структуре терракота способна впитывать воду и удерживать ее. Когда горячий сухой воздух проходит сквозь увлажненную конструкцию кирпича, влага улетучивается, забирая тепло из атмосферы и создавая естественный эффект свежести.

Система Bloc производится с помощью 3D-печати. Фото Искусственный интеллект

В зависимости от климатических условий такая технология способна снижать локальную температуру воздуха на 16 градусов по Фаренгейту (около 9 градусов по Цельсию).

Экологичность и автономность

Каждый модуль Bloc оборудован небольшими встроенными вентиляторами, питающимися от солнечной энергии для улучшения циркуляции воздуха. Также концепт предусматривает сбор и повторное использование дождевой воды, что минимизирует потребление ресурсов и делает изобретение максимально экологичным.

В отличие от традиционных систем кондиционирования, Bloc:

Не использует вредных для атмосферы охлаждающих газов (фреонов).

Полностью автономен и не зависит от общей электросети.

Сочетает древние архитектурные традиции жарких регионов с современными цифровыми методами производства и возобновляемой энергетикой.

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