Красный кирпич уходит в прошлое: ему создали замену, которая спасает от сильной жары
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Есть три преимущества в этой технологии
Поскольку летняя жара и волны экстремальных температур с каждым годом усиливаются, ученые и дизайнеры активно ищут решения по защите жителей городов. Но выход есть.
Двое швейцарских промышленных дизайнеров, Андрен Стокер и Люк Швайцер, разработали инновационный модульный кирпич, способный снижать температуру окружающей среды на 9 градусов по Цельсию. Об этом пишет okdiario.
Главная цель проекта – борьба с эффектом "городского теплового острова", когда асфальт, бетон и другие твердые материалы накапливают тепло днем и медленно отдают его ночью, превращая города в раскаленные ловушки.
Как работает технология
Система Bloc производится с помощью 3D-печати из терракоты (неполивной выжженной глины). Материал работает по физическому принципу "испарительного охлаждения", известному человечеству уже многие столетия. Благодаря своей пористой структуре терракота способна впитывать воду и удерживать ее. Когда горячий сухой воздух проходит сквозь увлажненную конструкцию кирпича, влага улетучивается, забирая тепло из атмосферы и создавая естественный эффект свежести.
В зависимости от климатических условий такая технология способна снижать локальную температуру воздуха на 16 градусов по Фаренгейту (около 9 градусов по Цельсию).
Экологичность и автономность
Каждый модуль Bloc оборудован небольшими встроенными вентиляторами, питающимися от солнечной энергии для улучшения циркуляции воздуха. Также концепт предусматривает сбор и повторное использование дождевой воды, что минимизирует потребление ресурсов и делает изобретение максимально экологичным.
В отличие от традиционных систем кондиционирования, Bloc:
- Не использует вредных для атмосферы охлаждающих газов (фреонов).
- Полностью автономен и не зависит от общей электросети.
- Сочетает древние архитектурные традиции жарких регионов с современными цифровыми методами производства и возобновляемой энергетикой.
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