В Киеве начали цвести гортезии: где их можно увидеть (фото)

Поспешите увидеть цветение этих прекрасных растений

В Киеве в ботаническом саду имени Фомина начался сезон цветения гортензий. Именно здесь собрана одна из самых больших коллекций этих удивительно прекрасных кустарников.

Пик цветения гортензий, являющихся одной из летних визитных карточек города, настанет в середине-конце августа. Несмотря на это, фотографиями цветущих в ботсаду кустарников уже начали делиться в соцсетях.

Так, в Ботаническом саду имени А. В. Фомина в Киеве уже начался сезон цветения гортензий. Здесь собрана большая коллекция этих растений.

Окраска самих цветов может меняться в течение цветения, а также зависит от состава и кислотности почвы. В зависимости от сортов, гортензии начинают цвести в июле-августе и вплоть до сентября-октября.

Гортензии могут быть и невысокими кустарниками в полметра, а могут достигать и 2,5 метров в высоту.

Гортензии цветут в ботсаду имени Фомина

Эти замечательные цветы можно увидеть на коллекционно-экспозиционном участке "Вьющиеся растения", где они живописно сочетаются с лианами.

Невероятные белые и розовые соцветия гортензий очаровывают не только нежным видом и сочными зелеными листьями, но и приятным ароматом.

Где находится Ботанический сад имени Фомина

Посмотреть, как цветут гортензии в ботсаду Фомина в Киеве можно бесплатно – вход на территорию свободен.

Адрес Ботанического сада имени А. В. Фомина: улица С. Петлюры, 1

Время работы: 8:30-21:00

Телефон: +380 44 239 3190.

Сейчас гортензии также цветут и во многих больших парках столицы: в "Наталке", "Победе", "Отрадном", "Авроре", парке с водными объектами вдоль проспекта Шухевича, парке Шумского и на жилмассиве Радужный, в Голосеевском парке имени Рыльского и Парке партизанской славы, а также на Русановской набережной.

К примеру, так выглядит аллея гортензий длиной более 100 метров в парке "Отрадный". Эти невероятные цветущие кусты можно встретить не только на аллее, но и в разных уголках парка.

Интересно, что гортензия была завезена в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев населения, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.

Название "гортензия" растению дал Филибер Коммерсон и оно является производным от латинского hortus (сад). Поскольку Гортензия было в эту эпоху распространенным женским именем, возникло множество версий насчет женщины, которой могло быть посвящено это название.

В Японии гортензии называются Адзисай. Запись названия цветка иероглифами можно перевести как "фиолетовый солнечный цветок", "цветок, похожий на фиолетовое солнце".

Все части растения содержат в себе цианогенные гликозиды и поэтому считаются ядовитыми — употреблять в пищу их противопоказано. Однако, случаи отравления редки, так как растения не выглядят привлекательными в качестве источника пищи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве водоемы кишат змеями, а люди вынуждены плавать рядом с ними. Пресмыкающиеся абсолютно никого не боятся и появляются в местах, где массово купаются отдыхающие.