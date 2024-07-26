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Киевский рынок во времена СССР в объективе американского фотографа: яркие цветные фото из прошлого

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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Товар взвешивали на весах
Товар взвешивали на весах. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ассортимент товар был достаточно скудным

Столица Украины может посхвастаться своей многовековой историей и колоритными местами. Одной из самых ярких локаций города бесспорно является киевский рынок, который всегда был полон покупателей и гудел как настоящее осиное гнездо.

Здесь все желающие могли приобрести свежие овощи и фрукты, зелень, молочные продукты, мясные изделия и еще некоторые группы товаров питания. И каждый клиент обязательно "торговался" с продавцами.

Редакция "Телеграфа" решила показать своим читателям колоритные фотографии киевского рынка, которые были сделаны американским ученым и общественным деятелем Томасом Тейлором в период с 1950 по 1970 годы.

Во времена СССР киевский рынок состоял из нескольких павильонов и не мог предложить покупателям большой ассортимент продуктов и заморскую экзотику. Все позиции были четкими и понятными, а цены — фиксированными.

К примеру, картошка стоила 33 копейки за килограмм, морковь — 70 копеек, огурец и буряк — по 40 копеек, груши — 1 рубль 40 копеек, а сливы — 1 рубль 20 копеек.

Цены на овощи и фрукты на столичном рынке в 50-70-х годах

Мясные товары также не отличались особым разнообразием. Покупателям предлагали курей и уток, сало, свинину, телятину и говядину, а также кролей.

Цены на курей были в то время на уровне 4 рублей за килограмм; свинину, говядину и телятину продавали за 3 рубля 50 копеек за 1 килограмм, кролей по 3 рубля, а сало по 2 рубля 30 копеек.

Цены на сало, птицу и мясо на столичном рынке в 50-70-х годах

Товар на рынке взвешивали на чашечных весах с "уточками". Они имели предел взвешивания в 2, 5, 10 и 20 килограмм. Также можно было встретить и настольные циферблатные конструкции. Никаких чеков покупателям не выдавали, а вес продукции "корректировали" при помощи гирь.

В те времена никто и не мечтал об электронных весах, дополнительных пакетиках и бесконтактной оплате. Все рассчитывались наличными и складывали товар в тряпичные сумки-авоськи, которые стали прародителями современных модных шопперов.

На столичных рынках женщины-продавцы обязательно носили косынки и фартуки, а мужчины — спецодежду. Торговать на базр приезжали целыми семьями и часто брали с собой детей.

Продавцы с удовольствием давали покупателям пробовать свой товар, а потенциальные клиенты любили подолгу болтать у прилавков. В целом, на столичных рынках в 50-70-х годах царила особая дружелюбная атмосфера.

Американский ученый, специалист по истории СССР, общественный деятель, преподаватель и фотограф Томас Тейлор Хаммонд смог запечатлеть реальную жизнь столичного рынка во время своих путешествий в Киев в 1950-1970-х годах.

Предлагаем и вам совершить виртуальное путешествие в прошлое и ощутить энергетику "торговой" столичной жизни того времени:

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника на которой можно увидеть, как проходило строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать".

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Центральный гастроном на Крещатике в период дефицита. В интернете была опубликована интересная кинохроника из 90-х, которая ярко передает гнетущую атмосферу того времени.

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