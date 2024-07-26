У Києві почали цвісти гортезії: де їх можна побачити (фото)

Поспішайте побачити цвітіння цих прекрасних рослин

У Києві у ботанічному саду імені Фоміна розпочався сезон цвітіння гортензії. Саме тут зібрана одна з найбільших колекцій цих дивовижно прекрасних кущів.

Пік цвітіння гортензій, що є однією з літніх візитівок міста, настане в середині-кінці серпня. Незважаючи на це, фотографіями кущів, які активно цвітуть у ботсаду, вже почали ділитися в соцмережах.

Так, у Ботанічному саду імені А. В. Фоміна у Києві вже розпочався сезон цвітіння гортензій. Тут зібрано велику колекцію цих рослин.

Забарвлення самих квітів може змінюватися протягом цвітіння, а також залежить від складу та кислотності ґрунту. Залежно від сортів гортензії починають цвісти в липні-серпні і продовжують квітнути аж до вересня-жовтня.

Гортензії можуть бути і невисокими чагарниками заввишки півметра, а можуть досягати і 2,5 метрів.

Гортензії цвітуть у ботсаду імені Фоміна.

Ці чудові квіти можна побачити на колекційно-експозиційній ділянці "Виткі рослини", де вони мальовничо поєднуються з ліанами.

Неймовірні білі та рожеві суцвіття гортензій зачаровують не тільки ніжним виглядом та соковитим зеленим листям, але й приємним ароматом.

Де знаходиться Ботанічний сад імені Фоміна

Подивитися, як цвітуть гортензії в ботсаду Фоміна можна безкоштовно – вхід на територію вільний.

Адреса Ботанічного саду імені О. В. Фоміна: вулиця С. Петлюри, 1

Час роботи: 8:30-21:00

Телефон: +380 44 239 3190.

Наразі гортензії також цвітуть і в багатьох великих парках столиці: у "Наталці", "Перемозі", "Відрадному", "Аврорі", парку з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича, парку Шумського та на житловому масиві Райдужний, у Голосіївському парку імені Рильського та Парку партизанської слави, а також на Русанівській набережній.

Приміром, так виглядає алея гортензій довжиною понад 100 метрів у парку "Відрадний". Ці неймовірні квітучі кущі можна зустріти не лише на алеї, а й у різних куточках парку.

Цікаво, що гортензія була завезена до Європи на початку XIV століття для заможних верств населення, переважно Англії та Франції. Спочатку налічувалося 2 форми — з білим і червоним забарвленням суцвіть.

Назва "гортензія" рослині дав Філібер Коммерсон і вона є похідною від латинського hortus (сад). Оскільки Гортензія була в цю епоху поширеним жіночим ім’ям, виникло багато версій щодо жінки, якій могла бути присвячена ця назва.

У Японії називаються гортензійї Адзісай. Напис назви квітки ієрогліфами можна перекласти як "фіолетова сонячна квітка" або "квітка, схожа на фіолетове сонце".

Всі частини рослини містять у собі ціаногенні глікозиди і тому вважаються отруйними — вживати їх протипоказано. Однак, випадки отруєння рідкісні, оскільки рослини не виглядають привабливо в якості джерела їжі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водоймища кишать зміями, а люди змушені плавати поряд з ними. Плазуни абсолютно нікого не бояться і з’являються в місцях, де масово купаються відпочиваючі.