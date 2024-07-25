Под Киевом мужчина выгуливал на поводке экзотического хищника (видео)

Дикому животному не место в каменных джунглях

На территории села Чайки Бучанского района Киевской области заметили людей, которые выгуливали на поводке белого тигренка. Хищник явно был напуган и робко шел по тротуату.

Прохожие подходили к экзотическому животному, гладили его и делали фото. Информация об этом появилась в киевском Телеграм-канале "Реальный Киев".

В селе Чайки мужчина выгуливал белого тигренка с голубыми глазами. Хищник вел себя достаточно спокойно и не боялся звуков большого города, но выглядел он испуганным. На животном был ошейник и поводок.

Тигренок привлекал внимание окружающих

Прохожие были удивлены такой неожиданной встрече, ведь не каждый день увидишь в черте города экзотического хищника. К животному подходили, гладили его и просили сфотографироваться.

Владельцы тигренка на вопросы любопытных зевак не отвечали и ничего не рассказавыли о своем необычном питомце.

Откуда у людей тигр - неизвестно

Гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин в комментарии "ТСН" заявил, что в дело должна вмешаться полиция и установить, откуда у людей появился тигренок, есть ли у них на него документы и в каких условиях содержится хищное животное:

"Подобные действия — недопустимы и являются нарушением норм по содержанию диких животных. Частный владелец не может таким образом содержать хищника, потому что это, как минимум, опасно. И главный вопрос: где эти люди взяли белого тигренка и в каких условиях он содержится. Также большой вопрос — кто разводит и продает маленьких тигров? Ведь через полгода — это будет животное на 100 килограммов с большими когтями и клыками, с которым по улице на поводке не погуляешь", — отметил Трантин.

Интересно, что белый тигр — это особь бенгальского тигра с врождённой мутацией. Мутация приводит к частичной белой окраске, а именно к чёрно-коричневым полосам на белом мехе и голубым глазам. Такая окраска очень редко встречается среди диких животных.

Частота появления белых тигров — 1 особь на 10 000 с нормальным окрасом. Вопреки заблуждениям, белый тигр не считается отдельным подвидом.

Белые тигры - большая редкость

Первое обнаружение белого тигра в природе относят к 1951 году, когда один из охотников забрал из найденного им логова белого тигра-самца и затем получил от него такое же потомство от самки с нормальным окрасом. Так было выведено второе поколение белых тигров.

Со временем их популяция значительно расширилась: все белые тигры, которые сейчас содержатся в неволе, являются потомками той самой найденной особи и имеют родство друг с другом. Сейчас в неволе содержится около 130 белых тигров, из них около 100 — в Индии. Последний известный в природе белый тигр был застрелен в 1958 году.

Белого тигренка заметили в селе Чайки

Напомним, что на территории жилого массива Отрадный люди заметили мужчину, который выгуливал на поводке настоящего волка. Хищник спокойно шел рядом с хозяином и разглядывал все вокруг.

В некоторых странах существует практика одомашнивания диких волков, но специалисты предупреждают, что волк — это дикое хищное животное, а не собака и заводить такого питомца не лучшее решение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Дарницком районе Киева мужчине удалось поймать на удочку огромную рыбу. Рыбаку помогал напарник, который подсаком достал толстолоба из воды и положил его на берег.